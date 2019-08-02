Северная Корея третий раз за восемь дней запустила баллистические ракеты

Северная Корея осуществила третий запуск двух баллистических ракет за восемь дней. Об этом сообщает BBC.

Поданным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, последние запуски произошли в пятницу, в 02:59 и в 03:23 по местному времени из района Йонгхунг в провинции Южный Хамгён в Японское море.

Официальные лица Южной Кореи предполагают, что выпущенные ракеты являются новым типом ракет малой дальности, подобных выпущенным в прошлые разы. Эти испытания рассматриваются как реакция на запланированные военные учения между Южной Кореей и США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят эти запуски, поскольку они были «очень стандартными» и не связаны с недавними переговорами с Ким Чен Ыном.

Напомним, первый пуск баллистических ракет со стороны КНДР произошел 25 июля. Южная Корея утверждает, что этот шаг направлен на усиление позиции Пхеньяна на будущих ядерных переговорах с Соединенными Штатами.

Второй пуск произошел 31 июля. Ракеты пролетели около 250 километров в приблизительной высоте 30 км и упали в море.

В конце июня США и КНДР договорились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом взаимоотношения между США и Северной Кореей находятся под вопросом, поскольку лидеры этих стран провели уже два саммита о денуклеаризации, но так и не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.