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Северная Корея третий раз за восемь дней запустила баллистические ракеты

Пуски произошли сегодня ночью в Японское море.

Северная Корея третий раз за восемь дней запустила баллистические ракеты
Фото: Yonhap

Северная Корея осуществила третий запуск двух баллистических ракет за восемь дней. Об этом сообщает BBC.

Поданным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, последние запуски произошли в пятницу, в 02:59 и в 03:23 по местному времени из района Йонгхунг в провинции Южный Хамгён в Японское море.

Официальные лица Южной Кореи предполагают, что выпущенные ракеты являются новым типом ракет малой дальности, подобных выпущенным в прошлые разы. Эти испытания рассматриваются как реакция на запланированные военные учения между Южной Кореей и США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят эти запуски, поскольку они были «очень стандартными» и не связаны с недавними переговорами с Ким Чен Ыном.

Напомним, первый пуск баллистических ракет со стороны КНДР произошел 25 июля. Южная Корея утверждает, что этот шаг направлен на усиление позиции Пхеньяна на будущих ядерных переговорах с Соединенными Штатами.

Второй пуск произошел 31 июля. Ракеты пролетели около 250 километров в приблизительной высоте 30 км и упали в море. 

В конце июня США и КНДР договорились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом взаимоотношения между США и Северной Кореей находятся под вопросом, поскольку лидеры этих стран провели уже два саммита о денуклеаризации, но так и не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи. 

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