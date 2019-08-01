Дым и смог от российских пожаров дошли до Аляски и побережья Канады

Дым и смог от пожаров в российской тайге добрался до Аляски и западного побережья Канады. Карту распространения пожаров, снятую с космоса, показало американское космическое агентство NASA.

Огонь в Красноярском крае России охватил уже более 3,7 млн га, что сравнимо с площадью Бельгии.

Специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колин Сефтор отметил, что дым добрался до канадского Ванкувера и американского Сиэтла. Еще часть его распространилась над восточной частью Тихого океана. Сильная задымленность наблюдается во всех городах и населенных пунктах Якутии, Бурятии, Иркутской области и Красноярского края. Дым также дошел до Омска и Челябинска.

Как сообщает ряд российских СМИ, спасатели не могут охватить всю площадь пожара, а в некоторых места с ним вообще не борются. В «Роскосмосе» сообщили, что передали в МЧС информацию о пожарах на 2 млн кв. км.