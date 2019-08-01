Список не окончательный и может дополнятся.

В партии «Слуга народа» определились с распределением своих депутатов по комитетам иностранных дел и евроинтеграции.

Об этом руководитель пресс-офиса партии «Слуга народа» , депутат ВР Евгения Кравчук сообщила в комментарии LB.ua.

«В Комитет по евроинтеграции войдут Лиза Ясько, Вадим Галайчук, Мария Мезенцева и Галина Михайлюк», - сообщила Кравчук.

Лиза Ясько работала в CFC Consulting, Украинском кризисном медиа центре (УКМЦ), в команде стратегических коммуникаций Администрации Президента Украины Петра Порошенка. Закончила Школу Государственного Управления Блаватника Оксфордского университета. По возвращении в Украину создала инициативу культурно-образовательных ивентов «Yellow Blue Strategy», являлась продюсером британской фильмкомпании "Clover Films" в Украине. Координировала украинскую кампанию в Нидерландах "Hop Nederland Hop" ("Давай, Нидерланды, давай!") - в поддержку Украины перед референдумом в Голландии относительно Соглашения об ассоциации с Украиной.

Вадим Галайчук — адвокат, главный юрист избирательного штаба Владимира Зеленського.

Галина Михайлюк - ученый, правовед, доктор юридических наук (2018), советник по вопросам подготовки законов Консультативного миссии Европейского Союза в Украине.

Мария Мезенцева— депутат Харьковского горсовета 7 созыва (член комиссии по вопросам международного сотрудничества , инвестиций , спортивных и имиджевых проектов) . Стажировалась в Европарламенте в Брюсселе, Верховной Раде. С 2015г работала в Альянсе Европейских Консерваторов и Реформистов.

Евгения Кравчук также на своей странице в Фейсбуке разместила фото с коллегами, которые войдут в комитет по иностранным делам.

"Ходим на лекции вместе — с колегами из будущего Комитета по иностранным делам. Спасибо Тарасу Качке за насыщенный курс о международной торговле и Соглашении с ЕС", - написала Кравчук.

Кроме Кравчук, в комитет по иностранным делам войдут Святослав Юраш, Марина Бардина, Леся Забуранна и Богдан Яременко.

Евгения Кравчук — руководитель пресс-офиса партии «Слуга народа», ранее — пресс-секретарь партии «УКРОП».

Святослав Юраш— самый молодой депутат Верховной Рады (23 года). Во время Революции достоинства возглавлял Международный пресс-центр (помогавший иностранным журналистам освещать события в Украине), затем работал со студией Вавилон-13, был украинским продюсером Fox News. С 2015 года является секретарем Общественного совета при Парламентском комитете по иностранным делам.

Марина Бардина работала помощником народного депутата Сергея Лещенка, аспирантка Киево-Могилянской академии. В штабе Зеленского отвечала за вопросы гендерной политики.

Леся Забуранна - профессор кафедры менеджмента им. профессора И.С.Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Стажировалась в ряде европейских стран, США и Канаде. Занимается научным исследованиям и практическим принципами социально-экономического развития депрессивных территорий, гендерным равенством в украинском обществе.

Богдан Яременко — дипломат, экс-генконсул в Стамбуле (уволен за поддержку Революции достоинства), основатель общественной организации «Майдан иностранных дел», бывший член партии «УКРОП». Рассматривается на должность председателя Комитета по иностранным делам.