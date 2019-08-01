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Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной

Визит Нетаньяху состоится 18-19 августа - первый за 20 лет.

Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов стать посредником между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для мирного урегулирования между Россией и Украиной.

Об этом он сказал на встрече с израильскими блогерами-выходцами из бывшего СССР, сообщает «Ukrainian Jewish Encounter».

«До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но раз ты просишь, то я проверю эту опцию (посредника – ред.) еще раз», - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос израильского журналиста Шимона Бримана, не собирается ли премьер-министр использовать свои тесные контакты с Путиным для урегулирования ситуации между Россией и Украиной.

Нетаньяху рассказал, что с такими предложениями обращаются часто и другие страны. «Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то могу создать ожидания (у обеих сторон), которые я не смогу выполнить», - сказал премьер-министр Израиля.

Издание напоминает, что Нетаньяху планирует свой первый за 20 лет визит в Киев 18-19 августа 2019 года. Для президента Зеленского это будет первый визит иностранного лидера в Украину.

Как известно, между Нетаньяху и Путиным есть постоянный телефонный контакт. Кроме того, по информации ТВ Израиля, президент России приглашен 7 сентября 2019 в Иерусалим, на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.

«Поэтому вполне вероятно, что Нетаньяху действительно может стать тем нейтральным политическим лидером, которого одинаково уважают и Москва, и Киев, и который способен наладить мосты неформального общения поиска мира между Россией и Украиной», - прогнозирует издание.

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