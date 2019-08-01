Северная Корея испытала новое оружие, - New York Times

В Северной Корее в среду, 31 июля, провели испытания новой крупнокалиберной управляемой ракетной системы.

Об этом сообщает New York Times.

В тот же день Южная Корея сообщила, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия, которые пролетели в 155 милях от восточного берега Корейского полуострова.

По информации государственных СМИ КНДР, на испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын и, как сообщается, остался удовлетворен результатом.

Ким Чен Ын отметил, что новое оружие "способно принести неотвратимые бедствия" силам, которые окажутся его целью.

Накануне сообщалось, что с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. Менее чем неделю назад, 25 июля, КНДР запустила две баллистические ракеты. Южная Корея утверждает, что этот шаг КНДР направлен на усиление позиции Пхеньяна на будущих ядерных переговорах с Соединенными Штатами.

В конце июня США и КНДР договорились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом взаимоотношения между США и Северной Кореей находятся под вопросом, поскольку лидеры этих стран провели уже два саммита по этому вопросу, но так и не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении КНДР.