Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент РФ воспринял это как сигнал о будущей нормализации отношений между странами.

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину и предложил ему помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что российский президент "оценил предложение своего американского коллеги о содействии России в борьбе с природными пожарами как залог того, что в будущем получится полностью нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном". Путин также заявил, что, в случае необходимости, Россия воспользуется предложением США, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее по поручению Путина к тушению лесных пожаров были привлечены силы министерство обороны РФ. Сообщалось, что в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, но гасить огонь взялись не сразу. Сначала местные чиновники называли это экономически нецелесообразным и решили подождать дождя. Так, несколько дней назад губернатор Красноярского края Александр Усс объяснял, почему власти не тушат пожары. "Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно", - говорил чиновник.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства РФ, площадь лесных пожаров достигла 3 млн гектаров, при этом большая часть - на территории Иркутской области и Красноярского края. Смог от пожаров достиг Поволжья и Казахстана.

Западные СМИ называют ситуацию с пожарами в РФ беспрецедентной.