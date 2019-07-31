Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло

Президент провел совещание с городскими властями по вопросу задолженности за отопление.

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкасскую область заслушал вицепремьера Геннадия Зубко, секретаря городского совета, и.о. мэра Смелы Виктора Федоренко, а также отстраненного мэра Алексея Цибко, по вопросу отопления.

Об этом сообщает местный сайт "ПроЧерк".

На совещании выяснилось, что население платит за услуги ЖКХ, при этом город имеет задолженность, поскольку городские власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой. Отмечается, что Федоренко и Цибко начали "переводить" вину за задолженность друг на друга.

"Сумма, которая должна быть оплачена прежде всего, - это 3 млн гривен. Это первые средства, которые немедленно нужно заплатить за теплоснабжение", - отмечает издание.

Зеленский спросил у Федоренко, есть ли у него автомобиль, и какой. Федоренко ответил, что "Тойота". После этого президент посоветовал ему "продать авто и оплатить часть долга".

Зеленский: "Вы же глава?"

Федоренко: "Я секретарь горсовета. Исполняю обязанности [главы], да"

Зеленский: "Какая машина у вас?"

Федоренко: "В смысле?"

Зеленский: "Машина. В смысле автомобиль".

Федоренко: "Автомобиль - тойота"

Зеленский: "Продайте"

"Никто не сорвет отопительный сезон в Смеле" - добавил президент.

Отметим, что, согласно электронной декларации о доходах, Федоренко также имеет автомобиль Porshe Cayenne, а его жена - Mercedes Benz G500.

Напомним, в ноябре прошлого года в Смеле ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. Учебные заведения города ушли на каникулы, без тепла остались жилые дома, больницы, детсады и школы. Сообщалось, что город не получил от "Нафтогаза" номинации на газ из-за долга в размере 85 млн гривен, накопленного предыдущим лицензиатом.

Для запуска отопительного сезона правительство решило предоставить Смеле 25 млн гривен кредита. 27 декабря город начал получать газ от "Нафтогаза". В январе и.о. мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезона.