Зеленский назначил главу Черкасской области

Президент Владимир Зеленский 31 июля назначил главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.
Об этом он объявил на совещании в Черкасской ОГА.
"Надеюсь, этот человек будет порядочным. Потому что все порядочные, а после того, как служащими становятся, то непорядочными делаются", - сказал Зеленский.
Он попросил дать Шевченко время разобраться с проблемами, но пригрозил: "Если что-то не то, то будем менять"
Шевченко от выступления отказался.
Игорь Шевченко - бизнесмен, ему принадлежит ООО "Легкий экспорт плюс", которое занимается производством мяса птицы, и итальянская Hermes – Shevchenko Igor.
Кандидат на должность главы Черкасской ОГА задекларировал 1 млн гривен доходов, 597 тыс. евро наличными и квартиру в России
Напомним, что Черкасская область была без постоянного руководителя с 24 июня, когда был уволен Александр Вельбивец.