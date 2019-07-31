Зеленский назначил главу Черкасской области

Президент Владимир Зеленский 31 июля назначил главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Об этом он объявил на совещании в Черкасской ОГА.

"Надеюсь, этот человек будет порядочным. Потому что все порядочные, а после того, как служащими становятся, то непорядочными делаются", - сказал Зеленский.

Он попросил дать Шевченко время разобраться с проблемами, но пригрозил: "Если что-то не то, то будем менять"

Шевченко от выступления отказался.

Игорь Шевченко - бизнесмен, ему принадлежит ООО "Легкий экспорт плюс", которое занимается производством мяса птицы, и итальянская Hermes – Shevchenko Igor.

Напомним, что Черкасская область была без постоянного руководителя с 24 июня, когда был уволен Александр Вельбивец.