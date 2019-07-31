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Зеленский: назначать новых местных прокуроров будет новый глава ГПУ

Президент пояснил, что назначение и увольнение местных прокуроров не входит в его полномочия.

Зеленский: назначать новых местных прокуроров будет новый глава ГПУ
Фото: president.gov.ua

После начала работы Верховной Рады Украины IX созыва будет назначен новый генеральный прокурор, в полномочия которого входит замена местных прокуроров.

Об этом заявил Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Черкасскую область, когда ему пожаловались на работу прокурора области Сергея Овчаренко, сообщается на сайте президента.

"Мне сейчас сложно что-либо говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового Генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И его задачей будет замена всех прокуроров. Пусть Генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что назначение и увольнение местных прокуроров не входит в его полномочия.

11 июня Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко. Однако, парламент отказался рассматривать это представление. По словам заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки, несмотря на изменения в законе о прокуратуре относительно того, что Генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие статьи документа предполагают, что прокурором ГПУ может быть человек с таким образованием. "Этот человек осуществляет процессуальные функции и, соответственно, должен иметь как юридическое образование, так и опыт в области права. Луценко такого опыта не имеет", - сказал он.

Напомним, Рада одобрила назначение Луценко генпрокурором 12 мая 2016 года. Ранее в этот же день парламент принял закон, которым разрешил назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре. Тогда депутаты поддержали решение смягчить требования к кандидату на должность генерального прокурора. В частности, снимается обязательность юридического образования, допускается вместо пятилетнего стажа работы в отрасли права иметь пятилетний опыт работы в законодательном или правоохранительном органе.

Законопроект в течение двух часов был подписан как спикером Андреем Парубием, так и президентом Петром Порошенко. Для того, чтобы закон вступил в силу, был специально напечатан экстренный выпуск газеты "Голос Украины".

В 2018 году принятый под Луценко закон обжаловали в КС, но решение по нему не было принято.

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