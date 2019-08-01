​Пинзеник увидел у "слуг народа" в Трускавце "нетипичное для политиков стремление познания"

"Выльется ли это в правильные решения, сейчас не скажет никто".

Депутат Верховной Рады от БПП, авторитетный экономист Виктор Пинзеник 31 июля читал лекцию о системе государственных финансах для избранных депутатов "Слуги народа" в Трускавце.

По ее итогам он заявил, что заметил у большинства учащихся "стремление познания".

"Вообще я уже давно не учу в традиционном понимании. Всегда стараюсь научить и заставить думать, искать решения, обосновывать их. Конечно же, это невозможно сделать за одну, две или больше встреч или дискуссий. Но если это станет частью процесса, его началом, включать в себя не только обучение, но и ежедневную самостоятельную работу над собой, то это, безусловно, хороший шаг. Потому что депутатами и министрами не рождаются, их не выпускают университеты. Ими становятся. Или не становятся", - написал Пинзеник в фейсбуке.

"Второй момент, который я увидел, - это стремление познания, способность слушать, что является достаточно нетипичным для украинских политиков. Но я заметил это стремление у большинства присутствующих новобранцев. Выльется ли это в правильные решения, сейчас не скажет никто. Но без такого стремления вникать и разбираться надеяться на правильные действия невозможно", - добавил Пинзеник.

Напомним, что Пинзеник не баллотировался в Верховную Раду и сложит депутатские полномочия в ближайшее время.