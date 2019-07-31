Бекиров написал заявление о намерении начать голодовку

Тяжелобольной политузник Эдем Бекиров 31 июля написал заявление о своем намерении начать голодовку и отказаться от приема лекарств в случае его этапирования в Красноперекопск.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Центральный районный суд Симферополя вынес постановление о направлении моего уголовного дела в Красноперекопский районный суд. Транспортировка в Красноперекопск и содержания в ИВС и ежедневные доставки в суд равносильны для меня мучительной смерти. Я осознаю, что с моими заболеваниями я не выдержу этих переездов и содержаний в ИВС. Поэтому безболезненнее будет голодная смерть в СИЗО №1 Симферополя. В связи с чем я официально заявляю, что в случае попытки транспортировки в Красноперекопск, я объявляю голодовку", - говорится в заявлении.

По словам адвоката Алексея Ладена, после 2 августа Верховный суд Крыма рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение районного суда Симферополя направить уголовное дело Бекирова в Красноперекопский районный суд.

Ладен также пояснил, что состояние здоровья его подзащитного остается "стабильно плохим".

Ранее сообщалось, что Эдем Бекиров десять дней не вставал с постели из-за защемления нерва в позвоночнике.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, но оккупационные власти Крыма ограничились переводом его в медчасть СИЗО.