Суд отказался арестовать бывшего первого замначальника полиции Одесской области

Соломенский районнный суд Киева отказался взять под стражу бывшего первого заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Константина Гейко и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Избрали круглосуточный домашний арест", - рассказали в ведомстве.

САП намерена обжаловать это решение, поскольку она настаивает на аресте и установлении залога.

Ранее суд отказался взять под стражу экс-начальника полиции области Дмитрия Головина и отправил его под круглосуточный домашний арест.

Напомним, Головин и Гейко подозреваются в хищении партии контрабандных сигарет со склада вещественных доказательств на сумму около 50 млн гривен.