Задание полиции - задержать еще двух заказчиков убийства "Сармата", - Аброськин

Виталия Олешко застрелили год назад в Бердянске.

Заместитель начальника Национальной полиции, глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин назвал задачей полиции задержать еще двух заказчиков по делу об убийстве бердянского активиста Виталия Олешко ("Сармата").

Об этом Аброськин написал в своем фейсбуке.

"Задача на сегодня - чтобы все 11 (подозреваемых, - ред.) содержались под стражей и обязательно понесли уголовную ответственность, чтобы были собраны достаточные доказательства и задержаны и еще двое заказчики убийства", - написал он.

Накануне десяти подозреваемым в деле об убийстве "Сармата" продлили арест. Одиннадцатого - Евгения Бродского - отправили под домашний арест.

Расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко завершилось 1 июля. Расследование по заказчикам убийства выделено в отдельное производство.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске.

Подозреваемых исполнителей убийства «Сармата» задержали 31 июля прошлого года в день совершения преступления (Артем Матюшин, Николай Ломако, Александр Обухов, Максим Владимеренков).

В конце августа один из задержанных дал обличительные показания против предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду, и вскоре он был задержан.

В декабре был задержан еще один предполагаемый организатор - бизнесмен из Днепра Евгений Бродский.

8 февраля во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела "Сармата" Виктора Власюка.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Власюка - предполагаемый организатор убийства "Сармата" Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов.

Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.