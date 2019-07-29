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Двое судей в деле об убийстве "Сармата" взяли самоотвод

Слушания проходят в Бердянске.

Двое судей в деле об убийстве "Сармата" взяли самоотвод
Виталий Олешко (Сармат)
Фото: Facebook

Двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, которые рассматривали дело об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат", объявили о самоотводе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Заявления судей были объявлены в начале судебного заседания 29 июля.

"О самоотводе заявила председательствующая судья Надежда Дубровская, которая объяснила свое решение знакомством членов семьи с женой погибшего. В частности, муж Дубровской оказывал ей услуги по ремонту электропроводки, а дочь отдыхала на базе, принадлежащей жене Олешко", - говорится в сообщении.

Другая судья Елена Кошевая сообщила, что у нее находится на рассмотрении иск к погибшему Виталию Олешко, рассмотрение которого после убийства "Сармата" было продлено для его реабилитации по заявлению жены.

В рассмотрении дела объявили перерыв для определения нового состава коллегии судей взамен тех, которые взяли самоотвод.

Расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко завершилось 1 июля. Расследование по заказчикам убийства выделено в отдельное производство.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске.

Подозреваемых исполнителей убийства «Сармата» задержали 31 июля прошлого года в день совершения преступления (Артем Матюшин, Николай Ломако, Александр Обухов, Максим Владимеренков).

В конце августа один из задержанных дал обличительные показания против предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду, и вскоре он был задержан.

В декабре был задержан еще один предполагаемый организатор - бизнесмен из Днепра Евгений Бродский.

8 февраля во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела "Сармата" Виктора Власюка.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Власюка - предполагаемый организатор убийства "Сармата" Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов.

Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

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