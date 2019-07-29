У Зеленского анонсировали создание всемирного русскоязычного телеканала "для борьбы за умы"

В Офисе президента рассказали, что ведут переговоры с частными телеканалами.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал создание русскоязычного телевизионного канала "для усиления позиций Украины в информационной борьбе".

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, такой телеканал необходим для того, чтобы Украина могла бороться "как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ".

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - отметил Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - отметил Тимошенко.

Напомним, в марте специальный сайт Госдепартамента США об агрессии России против Украины стал доступен на русском языке.

В мае 2017 года Верховная Рада Украины обязала общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 60% эфира на украинском языке.

Телекомпании, которые в соответствии с лицензией вещают на языках коренных народов Украины, независимо от категории вещания обеспечивают суммарный недельный объем телевещания на государственном языке и языке коренных народов в объеме не менее 75%, при этом не менее 30% - на государственном.