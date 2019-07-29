Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Чему научат «слуг народа»?
Чему научат «слуг народа»?
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
ГлавнаяПолитика

У Зеленского анонсировали создание всемирного русскоязычного телеканала "для борьбы за умы"

В Офисе президента рассказали, что ведут переговоры с частными телеканалами.

У Зеленского анонсировали создание всемирного русскоязычного телеканала "для борьбы за умы"
Фото: tsn.ua

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал создание русскоязычного телевизионного канала "для усиления позиций Украины в информационной борьбе".

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, такой телеканал необходим для того, чтобы Украина могла бороться "как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ".

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - отметил Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - отметил Тимошенко.

Напомним, в марте специальный сайт Госдепартамента США об агрессии России против Украины стал доступен на русском языке.

В мае 2017 года Верховная Рада Украины обязала общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 60% эфира на украинском языке.

Телекомпании, которые в соответствии с лицензией вещают на языках коренных народов Украины, независимо от категории вещания обеспечивают суммарный недельный объем телевещания на государственном языке и языке коренных народов в объеме не менее 75%, при этом не менее 30% - на государственном.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также