Расследовавший отравление Ющенко прокурор не нашел состава преступления, - Матиос

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что расследовавший возможное отравление экс-президента Виктора Ющенко прокурор не нашел состава преступления по данному делу. Об этом Матиос рассказал в интервью передаче Politeka.

"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, расследовавшим это дело, и на него было покушение. И вот я могу это сказать, так как сроки давности уже такие, я его спросил: Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)? Он сказал "нет". Отравления не было", - сказал главный военный прокурор.

Дальнейшие подробности этого дела Матиос отказался комментировать.

Напомним, кандидат на пост президента Украины Виктор Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 г., предположительно во время ужина с тогдашним главой СБУ Игорем Смешко и его заместителем Владимиром Сацюком на даче последнего.

Результаты исследования крови Ющенко показали наличие в ней следов диоксина. Для проведения экспертизы по его идентификации ГПУ планировала закупить диоксин, который производится в России, США и Великобритании. Результаты исследования образцов из США и Великобритании показали, что они не совпадают с формулой диоксина, которым был отравлен экс-президент. Россия так и не предоставила образец диоксина для проведения экспертизы.