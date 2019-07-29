Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
ГлавнаяПолитика

Избранный нардеп от "Слуги народа" предложил объединить МИД с внешней разведкой

"Это визионерская идея. Пока нет планов реализации"

Избранный нардеп от "Слуги народа" предложил объединить МИД с внешней разведкой
Богдан Яременко
Фото: Українське об'єднання патріотів

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который координирует будущий комитет Верховной Рады по иностранным делам, предложил объединить Министерство иностранных дел, Службу внешней разведки и государственное новостное агентство "Укринформ".

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"В условиях войны я бы выступал за создание министерства по государственным делам, которое бы объединяло не только МИД, но и Внешнюю разведку, "Укринформ" и внешнеэкономический блок. Это визионерская идея. Пока нет планов реализации. Вследствие и парламентский комитет мог бы это отражать", - отметил Яременко.

Напомним, что новые власти неоднократно заявляли о планах сократить ряд министерских должностей.

Например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который считается одним из кандидатов в премьеры, предложил оставить всего 12-13 министров.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также