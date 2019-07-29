Избранный нардеп от "Слуги народа" предложил объединить МИД с внешней разведкой

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который координирует будущий комитет Верховной Рады по иностранным делам, предложил объединить Министерство иностранных дел, Службу внешней разведки и государственное новостное агентство "Укринформ".
Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.
"В условиях войны я бы выступал за создание министерства по государственным делам, которое бы объединяло не только МИД, но и Внешнюю разведку, "Укринформ" и внешнеэкономический блок. Это визионерская идея. Пока нет планов реализации. Вследствие и парламентский комитет мог бы это отражать", - отметил Яременко.
Напомним, что новые власти неоднократно заявляли о планах сократить ряд министерских должностей.
Например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который считается одним из кандидатов в премьеры, предложил оставить всего 12-13 министров.