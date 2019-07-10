​Зеленский пообещал не допустить монополии Медведчука на ТВ

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше телевидение".

Президент Владимир Зеленский пообещал не допустить монополии Виктора Медведчука на телевидении.

Об этом он сказал в Борисполе, отвечая на вопрос по поводу телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с "Россией 1".

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал президент.

Он заявил, что этот вопрос будет рассматриваться Верховной Радой после выборов.

"Никаких информационных монополий у нас не будет. Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - сказал Зеленский.

Напомним, что соратник Медведчука Тарас Козак владеет тремя информационными телеканалами "112 Украина", "NewsOne" и Zik.