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​Зеленский пообещал не допустить монополии Медведчука на ТВ

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше телевидение".

​Зеленский пообещал не допустить монополии Медведчука на ТВ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообещал не допустить монополии Виктора Медведчука на телевидении.

Об этом он сказал в Борисполе, отвечая на вопрос по поводу телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с "Россией 1".

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал президент.

Он заявил, что этот вопрос будет рассматриваться Верховной Радой после выборов.

"Никаких информационных монополий у нас не будет. Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - сказал Зеленский.

Напомним, что соратник Медведчука Тарас Козак владеет тремя информационными телеканалами "112 Украина", "NewsOne" и Zik.

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