У них произошел спор во время обсуждения строительства больницы в Борисполе.

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Президент Владимир Зеленский заставил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка уйти с официальной встречи в Борисполе.

Между ними произошел спор во время обсуждения строительства больницы в Борисполе. Заленский распорядился, чтобы больницу отремонтировали до 2020 года. Директор больницы заявил, что необходимо построить новый корпус. Зеленский оборвал его и сказал, что ему нужно очень быстро поднять больницу на ноги, поскольку люди там перебывают в плохих условиях.

Кроме того, президент отчитал директора Бориспольской больницы за невыполнение важных вопросов в коммуникации с местной властью по поводу функционирования больницы.

"Почему райадминистрация, обладминистрация, мэр и Вы не сели за один стол? Вы директор! Почему Вы не сказали: стратегический вопрос, стратегическая больница – из Борисполя, не дай Бог что-то будет, всех людей везут к вам. У вас терапевтическое отделение. У людей спросили там на втором этаже: ужасные условия, люди по 3 часа сидят. Я спросил у людей: инсулина нет", – возмутился Зеленский.

Ярослав Годунок сказал, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко передал полномочия по вопросам больницы району и город теперь не может вкладывать в нее бюджетные средства.

В результате спора Зеленский заявил, что Годунок был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями. Президент назвал чиновника "разбойником" и выгнал его из зала.

Годунок в ответ вспомнил инаугурационную речь Зеленского и выкрикнул "все мы президенты", на что президент сказал: "Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала".

"Иди гуляй, господи", - сказал Зеленский, когда Годунок выходил из зала.

В конце встречи он также пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу "этого черта".

Напомним, сегодня, 10 июля президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской областной государственной администрации - Михаила Бно-Айрияна.