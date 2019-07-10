Ренат Кузьмин проиграл суд Парубию

Окружной административный суд Киева отказал снятому с выборов экс-заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, который требовал признать противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщает "Судебная власть".

"Суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как председателя Верховной Рады в ходе проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты", - говорится в сообщении.

"Указанные заявления Парубия как председателя ВРУ не являются формой политической агитации, а его сообщение не освещает деятельности ответчика как кандидата в народные депутаты", - пояснили в суде.

Также отмечается, что спор между Парубием и Кузьминым касается избирательного процесса, поэтому суд рассмотрел заявление в течение двух дней после поступления.

Напомним, когда Рената Кузьмина зарегистрировали 35 номером в списке партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», Парубий подал запрос о его пребывании на территории Украины в течение последних пяти лет. После проверок СБУ, ЦИК отменила регистрацию Кузьмина. ЦИК сослалась на письмо СБУ, где указано, что Кузьмин пребывает в розыске с 20 июня 2014 года.

СБУ также считает, что Кузьмин с 2014 года на территории Украины не пребывал, поскольку официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал.

9 июля Кузьмин заявил, что подал в суд на Парубия.