"Движение в ЕС или возврат в прошлое": ПЦУ призвала украинцев прийти на выборы

Церковь также призвала политические силы не подкупать избирателей, а граждан - не продавать голоса.

Православная церковь Украины обнародовала обращение, в котором призвала призвала сделать ответственный выбор на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Обращение опубликовано на сайте ПЦУ.

"Следует не забывать, что от итогов голосования, особенно сейчас, зависит будущее всего нашего государства, а следовательно, и Украинской Церкви и каждого нас - будем ли мы двигаться в выбранном нашим народом и закрепленном в Конституции направлении Европейского Союза и евроатлантической безопасности, или допустим возвращение в прошлое", - говорится в обращении.

Поэтому Церковь призывает избирателей осознанно использовать оставшееся время, чтобы в день голосования, 21 июля, помолившись в воскресный день, прийти на избирательные участки и сделать ответственный выбор.

"Не имеем права останавливаться на достигнутом, ведь все сделанное нуждается в дальнейшей мощной поддержке и защите от вражеского противодействия", - отмечается в документе.

Церковь также призвала политические силы не подкупать избирателей, а граждан - не продавать голоса.