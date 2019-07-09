ГПУ повторно направила запрос по заявлениям пресс-секретаря Зеленского

В эфире "1+1" Мендель заявила, что ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на Донбассе.

Генеральная прокуратура 9 июля повторно направила в Офис президента Украины запрос с просьбой опровергнуть или подтвердить публичные высказывания спикера Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что Вооруженные Силы Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Facebook.

Следователь направил повторный запрос в ответ на отказ ОП относительно предыдущего запроса Генпрокуратуры.

Фото: facebook.com/gp.gov.ua

Фото: facebook.com/gp.gov.ua

Фото: facebook.com/gp.gov.ua

6 июня 2019 в эфире телеканала "1+1" Мендель заявила, что якобы есть случаи, когда украинские военные в ответ на провокации боевиков обстреливают гражданские объекты и гибнут мирные жители.

Мендель была вызвана 1 июля в Генеральную прокуратуру для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения ее вышеуказанных публичных высказываний. Во время допроса она отказалась предоставлять показания, указать источник объявленной информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не относились к личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства.

3 июля ГПУ в рамках уголовного производства от 29.09.2014 направила в Офис президента Украины запрос относительно заявлений пресс-секретаря главы государства с просьбой подтвердить или опровергнуть высказывания спикера Владимира Зеленского.

5 июля Офис президента отказался рассматривать запрос ГПУ по заявлениям Мендель. В ОП заявили, что доступ к документам Офиса президента они могут предоставить исключительно на основании постановления следственного судьи. Кроме того, следователь в своем запросе должен указать конкретную норму Уголовно-процессуального кодекса.