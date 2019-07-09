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САП обжалует оправдательный приговор по делу одесского "Краяна"

По мнению стороны обвинения в указанном уголовном производстве собрано достаточно доказательств вины мэра Одессы и других лиц.

САП обжалует оправдательный приговор по делу одесского "Краяна"
Фото: Прямий

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует оправдательный приговор по делу одесского "Краяна", вынесенный во вторник, 9 июля Малиновским районным судом Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Фейсбуке.

"Сегодня был объявлен оправдательный приговор мэру Одессы и другим лицам, которые обвинялись в завладении средствами  местного бюджета при покупке здания бывшего завода «Краян». Суд не нашел доказательств вины указанных лиц в инкриминируемых им преступлениях и признал их невиновными. Однако, прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. По мнению стороны обвинения детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП было проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, в своей совокупности в полном объеме доводят виновность Одесского городского головы и других лиц", - подчеркнули в САП.

Отмечается, что после с ознакомлением с полным текстом приговора, САП подаст апелляционную жалобу на указанное решение.

Напомним, сегодня суд оправдал мэра города Геннадия Труханова, а также других подозреваемых, по делу о завладении 92,7 млн гривен при покупке здания обанкротившегося завода "Краян". Им вменяли хищение 185 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода  по заведомо завышенной цене.

Указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит". Однако, несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам ложную информацию: речь якобы шла только о согласии на покупку, а не о сделке. Кроме того, необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение купили за 185 млн гривен - завышенной более чем вдвое цене, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

Обвиняемыми являлись: сам Труханов, его заместитель, глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, его заместитель, директор частной компании-продавца здания, представитель компании продавца здания, оценщик.

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