Суд оправдал мэра Одессы Труханова по делу "Краяна"

Аналогичный вердикт вынесен в отношении заместителя мэра и других обвиняемых.

Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра города Геннадия Труханова по делу о завладении 92,7 млн гривен при покупке здания обанкротившегося завода "Краян".

Об этом заявил председательствующий судья Сергей Черевко, передают "Українськi Новини".

Суд признал недоказанным наличие умысла у обвиняемых на завладение средствами местного бюджета. Также суд не усмотрел в действиях Труханова злоупотребления служебным положением.

Кроме того, суд признал незаконным вручение детективами Национального антикоррупционного бюро фигурантам дела сообщений о подозрении, так как при этом была нарушена процедура. Суд также признал ненадлежащими доказательствами материалы негласных следственных действий НАБУ в отношении мэра Одессы.

Суд подчеркнул, что большинство свидетелей в процессе не подтвердили совершение обвиняемыми преступных действий при покупке здания завода "Краян". Более того, суд не смог установить наличие ущерба в данном деле. Как следствие, суд не установил факт совершения преступления. В итоге суд признал невиновным и оправдал Труханова.

Аналогичный вердикт суда вынесен в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и других обвиняемых: Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова, Петра Загодиренко, Игоря Кравченко и Галины Богдановой.

Суд также отменил меры пресечения, которые действуют в отношении подсудимых.

Напомним, Труханову и еще ряду подозреваемым вменяют хищение 185 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене.

Указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит". Однако, несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам ложную информацию: речь якобы шла только о согласии на покупку, а не о сделке. Кроме того, необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение купили за 185 млн гривен - завышенной более чем вдвое цене, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

Обвиняемыми являлись: сам Труханов, его заместитель, глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, его заместитель, директор частной компании-продавца здания, представитель компании продавца здания, оценщик.