ГоловнаСуспільствоЖиття

Ексмера Одеси відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня

Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель дев’яти людей під час негоди.

Ексмера Одеси відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Фото: Офіс генпрокурора

Печерський райсуд Києва підтримав позицію сторони обвинувачення та обрав колишньому меру Одеси запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю до 28 грудня у справі про службову недбалість.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

"Колишньому міському голові Одеси, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України), за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю", - йдеться в повідомленні. 

В прокуратурі нагадали, що, за даними слідства, підозрюваний не забезпечив належне функціонування систем зливної каналізації та водовідведення в місті, попри наявність інформації про їх незадовільний стан. У день надзвичайної ситуації не було організовано належного оповіщення населення та приведення систем цивільного захисту у готовність, що призвело до загибелі дев’яти людей.

У межах цього ж провадження підозру у службовій недбалості повідомлено ще восьми посадовцям міської ради та комунальних підприємств. Їм також обрано запобіжні заходи.

  • Як повідомлялося, на початку жовтня в Одесі через негоду загинули 9 людей, одна з них - дитина. У ніч на 1 жовтня рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель.

    Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.
