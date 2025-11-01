У розвідці заперечили заяву Міноборони РФ про начебто знищення десанту ГУР у Покровську, — ЗМІ

Російські заяви є черговою провокацією та елементом пропаганди.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України спростували заяву російського військового керівництва про нібито знищення українського десанту в районі Покровська на Донеччині.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в українській розвідці.

У розвідці наголошують, що російська інформація є черговою провокацією та елементом пропаганди.

"Інформація про начебто знищення українського десанту є черговою російською провокацією і роботою російської пропаганди, є брехнею, як і всі попередні повідомлення Валерія Герасимова про оточення чи захоплення українських міст", — зазначає джерело.

За даними співрозмовника, стабілізаційні дії під керівництвом начальника ГУР МО Кирила Буданова тривають у визначеному районі Покровська.

1 листопада Міноборони РФ заявило, що нібито припинило спробу висадки сил спецоперацій ГУР України в районі Покровська, а всіх 11 українських бійців, які висадилися з гелікоптера, було "знищено".

Водночас відомо, що 31 жовтня спецпідрозділи та авіація ГУР МО проводять у Покровську складну десантну операцію, штурмові групи української розвідки вже увійшли до окремих районів міста.

Ситуація у місті Покровськ