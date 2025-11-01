У розвідці заперечили заяву Міноборони РФ про начебто знищення десанту ГУР у Покровську, — ЗМІ

У Головному управлінні розвідки Міноборони України спростували заяву російського військового керівництва про нібито знищення українського десанту в районі Покровська на Донеччині.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в українській розвідці.
У розвідці наголошують, що російська інформація є черговою провокацією та елементом пропаганди.
"Інформація про начебто знищення українського десанту є черговою російською провокацією і роботою російської пропаганди, є брехнею, як і всі попередні повідомлення Валерія Герасимова про оточення чи захоплення українських міст", — зазначає джерело.
За даними співрозмовника, стабілізаційні дії під керівництвом начальника ГУР МО Кирила Буданова тривають у визначеному районі Покровська.
1 листопада Міноборони РФ заявило, що нібито припинило спробу висадки сил спецоперацій ГУР України в районі Покровська, а всіх 11 українських бійців, які висадилися з гелікоптера, було "знищено".
Водночас відомо, що 31 жовтня спецпідрозділи та авіація ГУР МО проводять у Покровську складну десантну операцію, штурмові групи української розвідки вже увійшли до окремих районів міста.
Ситуація у місті Покровськ
- У серпні минулого року Зеленський повідомив, що після провалу Харківської операції головною ціллю росіян став Покровськ – місто Донецької області, в якому до війни мешкали десятки тисяч українців. Уже тоді, станом на початок серпня, ворог сконцентрував для наступу на Покровськ найбільшу кількість сил і засобів.
- Відтоді, понад рік, армія Росії намагалася наблизитися до міста. У червні президент казав, що Покровськ для окупантів залишається стратегічною ціллю. Не маючи змоги зайти в населений пункт, Росія застосовувала звичну тактику: нищила місто повітряними засобами ураження. Станом на листопад 2024-го близько 40 % міста вже були знеструмлені у зв'язку з постійними ударами. І вже тоді там були зруйновані близько 70 % житлових будинків.
- У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.
- У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.
- 17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.
- 27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними.
- Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери.