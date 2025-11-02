Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Генштаб: РФ продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення

Росія продовжує ігнорувати норми міжнародного права.

Генштаб: РФ продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення
Фото: Генштаб ЗСУ

РФ продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення України, завдаючи свідомих ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби ворог бив зокрема по Дніпропетровщині. Так, внаслідок комбінованого удару (попередньо - одна ракета типу "Іскандер-М" та один БпЛА типу "Герань/Гербера") по території села Новотроїцьке Піщанської сільської територіальної громади Самарського району Дніпропетровської області. Серед загиблих та поранених є двоє дітей (хлопчики 11 та 14 років)", — ідеться у повідомленні.

Від російського терору потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади Дніпропетровської області. Туди російські війська скерували FPV-дрони і відкривали вогонь з артилерії.

"Російська Федерація продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення, завдаючи свідомих ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема закладах освіти, лікарнях та житлових будинках. Російські окупаційні війська цинічно ігнорують норми міжнародного гуманітарного права", — додають у Генштабі і наголошують, що кожен злочин має конкретних виконавців і організаторів. 

"Воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності — за кожен із них буде невідворотне та справедливе покарання", — резюмують у Генштабі.
