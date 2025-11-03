Одна людина загинула, і восьмеро – поранені на Херсонщині через російську агресію

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по будинках.

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, і восьмеро – поранені.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Олександрівка, Білозерка, Томина Балка, Берислав, Костирка, Комишани, Микільське, Нова Кам'янка, Станіслав, Широка Балка, Кізомис, Садове, Антонівка, Новодмитрівка, Придніпровське, Розлив, Софіївка, Наддніпрянське, Благовіщенське, Велетенське, Чорнобаївка, Посад-Покровське, Хрещенівка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Львове, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Шевченківка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.