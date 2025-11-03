Морська піхота прокоментувала удар по українським військовослужбовцям на Дніпропетровщині

1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області.
Про це повідомив 30-й Корпус морської піхоти ВМС ЗС України.
“Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти”, - йдеться у повідомленні.
У морській піхоті запевнили, що удару завдали по центру населеного пункту, де не було розташовано жодного плацу.
Внаслідок удару окупантів загинули військовослужбовці морської піхоти та цивільні.
“Певні посадові особи відсторонені від займаних посад”, - наголосили у морській піхоті.
- Журналіст "ТСН" Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата — військового пілота дронів 35-ї бригади морської піхоти Володимира Святненка. Трагедія сталася 1 листопада, коли у місце проведення нагородження українських бійців прилетіла російська балістична ракета.
В Угрупованні військ "Схід" повідомили, що внаслідок ворожого комбінованого удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
- Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині.