Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Морська піхота прокоментувала удар по українським військовослужбовцям на Дніпропетровщині

Внаслідок удару окупантів загинули військовослужбовці морської піхоти та цивільні.

Морська піхота прокоментувала удар по українським військовослужбовцям на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото

1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив 30-й Корпус морської піхоти ВМС ЗС України.

“Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти”, - йдеться у повідомленні. 

У морській піхоті запевнили, що удару завдали по центру населеного пункту, де не було розташовано жодного плацу.

Внаслідок удару окупантів загинули військовослужбовці морської піхоти та цивільні.

“Певні посадові особи відсторонені від займаних посад”, - наголосили у морській піхоті.

  • Журналіст "ТСН" Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата — військового пілота дронів 35-ї бригади морської піхоти Володимира Святненка. Трагедія сталася 1 листопада, коли у місце проведення нагородження українських бійців прилетіла російська балістична ракета.

  • В Угрупованні військ "Схід" повідомили, що внаслідок ворожого комбінованого удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

  • Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies