Зеленський відвідав захисників у Донецькій області (доповнено)

Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов”, який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку. Про це глава країни розповів у Telegram 4 листопада.

Він сказав, що заслухав доповіді військових, обговорив ситуацію на передовій і найактуальніші потреби. Багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ “Азов” та інших.

“Подякував бійцям за службу й особисто відзначив державними нагородами. Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським”, – прокоментував Зеленський.

Згодом в Офісі президента повідомили, що він відвідав також пункт управління бригади НБУ "Рубіж". Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на Добропільському напрямку.

Згодом президент повідомив, що відвідав і захисників Покровська.

"Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами", – сказав він.

Добропільський напрямок залишається напрямком наступу української армії. Натомість ворог активно наступає на Покровськ і Мирноград, прагнучи перерізати там логістику і оточити населені пункти.

Для підсилення Покровська нещодавно відправили спецпризначенців та ГУР. Ситуація залишається вкрай складною, боротьба триває.



