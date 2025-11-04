В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Війна

Зеленський відвідав захисників у Донецькій області (доповнено)

Президент заслухав доповідь про потреби бригад. 

Зеленський відвідав захисників у Донецькій області (доповнено)
Президент відвідав пункт управління Азову
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов”, який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку. Про це глава країни розповів у Telegram 4 листопада.

Він сказав, що заслухав доповіді військових, обговорив ситуацію на передовій і найактуальніші потреби. Багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ “Азов” та інших.

“Подякував бійцям за службу й особисто відзначив державними нагородами. Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським”, – прокоментував Зеленський. 

Згодом в Офісі президента повідомили, що він відвідав також пункт управління бригади НБУ "Рубіж". Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на Добропільському напрямку. 

Згодом президент повідомив, що відвідав і захисників Покровська.

"Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами", – сказав він.

  • Добропільський напрямок залишається напрямком наступу української армії. Натомість ворог активно наступає на Покровськ і Мирноград, прагнучи перерізати там логістику і оточити населені пункти.
  • Для підсилення Покровська нещодавно відправили спецпризначенців та ГУР. Ситуація залишається вкрай складною, боротьба триває. 
﻿
