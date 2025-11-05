Страх, піт і біль, які згадують з посмішкою: як рекрути проходять найкращий БКБП в Україні.

Навчання новобранців у бригаді «Азов»

На війні не легко. Тому надзвичайно важливо підготувати тіло й дух до роботи в екстремальних і стресових умовах. Працювати на межі людських можливостей – буденність бійців «Азову».

Починається формування майбутнього воїна з «нульового дня» – дуже насиченого емоційними та фізичними випробуваннями. Це старт відліку базового курсу бойової підготовки.

Після нього рекруту видають порядковий номер, який він носитиме замість імені наступних 8 тижнів навчань. Це символ кінця цивільного життя і початку військового шляху.

Підготовкка новобранців «Азова» починається з «нульового дня»

Які виклики готує «нульовий день»?

Це відбір, який не кожному під силу. Для деяких він закінчується ударом в дзвін, що означає добровільне припинення випробування й Азов чекатиме на наступну спробу новобранця, щоб повноцінно прийняти його у свою сімʼю.

Ті, хто рухається далі, проходять зокрема через:

- Подолання відстані лежачи;

- імітацію бойових дій;

- присідання, підтягування з додатковою вагою;

- роботу в команді з майбутніми побратимами.

Під час підготовки імітуються бойові дії, максимально наближені до реальних

«В нульовий день ми намагаємося максимально імітувати бойові дії, наближені до реальних умов, але ніщо не підготує їх до справжньої війни. Тому ми виснажуємо їх настільки, наскільки це можливо. Аби на кінець курсу солдати були готові до бою», – дріл-сержант БКБП 12-ї бригади НГУ «Азов».

Зброя – подруга і навчання

Після отримання номера і заслуженого звання рекрута, кожен новобранець отримує автомат, який не має випускати з рук увесь курс.

Це формує звичку бути завжди напоготові.

Якщо рекрут забув або загубив свою зброю, інструктори нагороджують його колодою, яка тимчасово стає його гвинтівкою.

Такий підхід може здатися смішним чи несерйозним, але насправді вчить відповідальності, уважності, дисципліни. Ці всі якості життєво необхідні бійцям в умовах війни.

Фізичні щоденні навантаження поєднуються з уроками історії бригади

Тактика, сила, етос «Азову»

Базовий курс бойової підготовки – це комплексний підхід до виховання найбоєздатнішого воїна.

Фізичні щоденні навантаження поєднуються з уроками історії бригади: запеклі бої, оборона міст і населених пунктів, безліч героїчних подвигів бійців, які зберегли життя. Аналіз операцій та помилок, що гартують і дають досвід. Все вище перераховане формує ідею Азовця. Вона є однією із завдань БКБП.

Сотні відтискань і влучних пострілів не мають сенсу, якщо боєць позбавлений мети.

Рекрут відтискається від землі, споряджений рюкзаком

12-та бригада НГУ «Азов» гартує особистостей, які отримують можливість і честь проголошувати Молитву і Декалог українського націоналіста. Майбутні лідери, які пройшли 8 тижнів підготовки у легендарному підрозділі, з часом стануть інструкторами, піхотинцями, бійцями за святу землю України.

Звуки дзвону в «нульовий день» чи бригадний шеврон? Подавай заявку на сайті azov.org.ua для консультації від рекрутингового центру Азов.

Перевір свої сили поряд з найкращими.