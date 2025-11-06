Російські дрони атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі

У Ніжинському районі ворог поцілив по транспортній інфраструктурі.

Учора ввечері російські безпілотники “Герань” атакували енергообʼєкт у прикордонній громаді Чернігівського району.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

На місці прильоту виникла пожежа, її ліквідували. Енергетики працюють над відновленням.

У Ніжинському районі ворог поцілив по транспортній інфраструктурі.

У Корюківському районі уламками дрона пошкоджений житловий будинок і автівка.

Вночі ворог ударними безпілотниками атакував область, зокрема, дрони летіли і на Чернігів. Влучань на території міста не зафіксовано.

Минулої доби під атакою були 17 населених пунктів області. Окупанти 35 разів атакували регіон, пролунали 104 вибухи.