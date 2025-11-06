Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Війна

Російські дрони атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі

Учора ввечері російські безпілотники “Герань” атакували енергообʼєкт у прикордонній громаді Чернігівського району.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

На місці прильоту виникла пожежа, її ліквідували. Енергетики працюють над відновленням.

У Корюківському районі уламками дрона пошкоджений житловий будинок і автівка. 

Вночі ворог ударними безпілотниками атакував область, зокрема, дрони летіли і на Чернігів. Влучань на території міста не зафіксовано. 

Минулої доби під атакою були 17 населених пунктів області. Окупанти 35 разів атакували регіон, пролунали 104 вибухи.
