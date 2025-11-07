Посол України в США заявила про позитивні переговори щодо купівлі Tomahawk

І одним типом ракет справа не обмежується.

Посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина стверджує, що українські делегації ведуть "позитивні" перемовини зі США щодо придбання далекобійних ракет Tomahawk.

Як пише Bloomberg, йдеться і про інші типи озброєння середньої та великої дальності, а також системи протиповітряної оборони.

Стефанішина визнала, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру упродовж останніх тижнів призвели до "дуже важкого періоду для України".

Будь-яку відмову чинити тиск на Росію, за словами дипломатки, у Кремлі сприймають як "зелене світло для нарощування власних можливостей".