Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Посол України в США заявила про позитивні переговори щодо купівлі Tomahawk

І одним типом ракет справа не обмежується.

Посол України в США заявила про позитивні переговори щодо купівлі Tomahawk
Ракети Tomahawk
Фото: defence-ua.com

Посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина стверджує, що українські делегації ведуть "позитивні" перемовини зі США щодо придбання далекобійних ракет Tomahawk.

Як пише Bloomberg, йдеться і про інші типи озброєння середньої та великої дальності, а також системи протиповітряної оборони.

Стефанішина визнала, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру упродовж останніх тижнів призвели до "дуже важкого періоду для України".

Будь-яку відмову чинити тиск на Росію, за словами дипломатки, у Кремлі сприймають як "зелене світло для нарощування власних можливостей".
