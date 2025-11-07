У Ізюмському районі Харківщини задекларували 286 одиниць зброї

Також у поліції задекларували понад 308 тис. набоїв.

Жителі Ізюмського району Харківської області задекларували в підрозділах поліції 286 одиниць зброї та понад 308 тисяч набоїв.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В поліції уточнили, що серед задекларованого 271 автомат, три пістолети, чотири нарізні карабіни, комбінована рушниця та сім гладкоствольних рушниць.

Правоохоронці нагадали, що для декларування необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, та звернутися до сектору контролю за обігом зброї у територіальному підрозділі поліції.

Там фахівці оглянуть зброю, здійснять її облік та видадуть документ, що підтверджує факт декларування. Після цього зброя повертається власнику.

По завершенню воєнного стану громадяни, які пройшли процедуру декларування, зможуть отримати дозвіл на її зберігання та носіння на законних підставах.