Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

У Ізюмському районі Харківщини задекларували 286 одиниць зброї

Також у поліції задекларували понад 308 тис. набоїв.

У Ізюмському районі Харківщини задекларували 286 одиниць зброї
У Ізюмському районі Харківщини задекларували 286 одиниць зброї
Фото: Нацполіція

Жителі Ізюмського району Харківської області задекларували в підрозділах поліції 286 одиниць зброї та понад 308 тисяч набоїв.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В поліції уточнили, що серед задекларованого 271 автомат, три пістолети, чотири нарізні карабіни, комбінована рушниця та сім гладкоствольних рушниць.

Правоохоронці нагадали, що для декларування необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, та звернутися до сектору контролю за обігом зброї у територіальному підрозділі поліції.

Там фахівці оглянуть зброю, здійснять її облік та видадуть документ, що підтверджує факт декларування. Після цього зброя повертається власнику.

По завершенню воєнного стану громадяни, які пройшли процедуру декларування, зможуть отримати дозвіл на її зберігання та носіння на законних підставах.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies