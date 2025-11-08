Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
На фронті від початку доби відбулося 185 боїв

Російські загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосували 41 ракету та скинули 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3667 дронів-камікадзе та здійснили 3732 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На фронті від початку доби відбулося 185 боїв
ілюстративне фото
Фото: 24-та ОМБр імені Короля Данила

Загалом від початку цієї доби відбулося 185 бойових зіткнень, передає Генштаб станом на 22:00. 

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 бойових зіткнень. Противник завдав дев’яти авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 17 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне. 

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу у бік Петропавлівки й Піщаного. Два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку ворог 14 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки, три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 69 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 93 окупанти, з яких 58 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили вісім одиниць автомобільної техніки та дев’ять безпілотних літальних апаратів, також уражено танк, артилерійську систему, 13 одиниць автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 11 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулось дев’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку від початку доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
