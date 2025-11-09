Росіяни знову обстріляли населені пункти Донеччини: є загиблі та поранені

Протягом минулої доби російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, є значні руйнування, серед цивільних — жертви.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Добропіллі Покровського району пошкоджено автомобіль.

У Лимані Краматорського району зруйновано адмінбудівлю; у Миколаївці пошкоджені 19 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, крамниця та 5 автомобілів. У Рай-Олександрівці загинула одна людина.

У Курициному Новодонецької громади пошкоджено два об’єкти інфраструктури та знищено два автомобілі, у Новопавлівці також постраждала інфраструктура.

У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю, а у Кіндратівці троє людей поранено. У Костянтинівці двоє людей загинули, троє поранені, пошкоджено приватний будинок, гараж та два автомобілі.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 8 будинків.

З лінії фронту за добу евакуйовано 137 осіб, серед них 24 дитини.