Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову обстріляли населені пункти Донеччини: є загиблі та поранені

Троє людей загинули, шестеро цивільних постраждали.

Росіяни знову обстріляли населені пункти Донеччини: є загиблі та поранені
наслідки обстрілів РФ
Фото: Вадим Філашкін

Протягом минулої доби російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, є значні руйнування, серед цивільних — жертви.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Добропіллі Покровського району пошкоджено автомобіль.

У Лимані Краматорського району зруйновано адмінбудівлю; у Миколаївці пошкоджені 19 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, крамниця та 5 автомобілів. У Рай-Олександрівці загинула одна людина

У Курициному Новодонецької громади пошкоджено два об’єкти інфраструктури та знищено два автомобілі, у Новопавлівці також постраждала інфраструктура. 

У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю, а у Кіндратівці троє людей поранено. У Костянтинівці двоє людей загинули, троє поранені, пошкоджено приватний будинок, гараж та два автомобілі.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 8 будинків.

З лінії фронту за добу евакуйовано 137 осіб, серед них 24 дитини.
Теми: , ,
﻿
