Блог Олександри Телегузової

Нікотин і ми: холодна правда від людини, яка ніколи не курила

Спойлер 1. Я лікарка-кардіолог, людина яка ніколи не курила, закликаю всіх хто ще не спробував - не пробувати. 

Але якщо сталося так, що ви у «колі» тих, хто споживає нікотиновмісні продукти - не впадайте у відчай і давайте розберемося, чим це вам загрожує. 

Спойлер 2. Корисної дози нікотину не існує, але:

У фільмах Йоргоса Лантімоса герої існують у світі, де правила здаються логічними лише доти, доки не починаєш у них жити. Можна створити інструкцію до почуттів. Можна назвати страх турботою. Можна роками жити в усталеній рамці страху, але забути чого саме боїшся. 

З нікотином та суспільством відбувається щось дуже схоже.

Ми живемо у соціумі, який впевнено повторює: нікотин = рак або нікотин = смерть. Але тут, люди які палять, можуть посперечатися, бо вони все ще живі? 

У наведених формулах більше кліше, ніж наукового змісту. Тому давайте розберемося: що таке нікотин, з чим його, буквально, їдять і чому так важко відмовлятися від нього? 

Нікотинові паучі
Фото: evapo.co.uk
Нікотинові паучі

Алкалоїд без моралі

Нікотин — не демон, а всього лиш алкалоїд рослинного походження, природна хімічна сполука, яку виробляють рослини родини пасльонових: тютюн, картопля, томати, баклажани.

Рослини не «палять» і не «парять». Вони синтезують нікотин як природний інсектицид, щоб захищатись від комах.

Так, нікотин у мікродозах присутній у звичайних продуктах харчування. І ні — це не робить людей залежними.

У світі Лантімоса це виглядало б як система без емоцій, але з чіткою функцією: виживати.

Проблема виникає не через сам факт існування нікотину, а через спосіб і дозу його доставки в організм.

Маленький стимулятор

У малих дозах нікотин — стимулятор. Він пришвидшує серцебиття, загострює увагу, робить рухи точнішими. Наче операційна лампа, що освітлює лише операційне поле. Ефект нікотину блискавичний: швидко виникає і проходить. Тому наш організм навіть не встигає насправді відчути тих «бенефітів», які могли б бути. 

Один з найпопулярніших міфів: «Крапля нікотину здатна вбити коня». Це не науковий факт, а стара гіпербола, яка десятиліттями використовувалась як образна метафора шкоди куріння.

Так, у великих дозах нікотин токсичний. Але:

  • при рівнях, які досягаються під час куріння, нікотин сам по собі не спричиняє клінічно значущої шкоди органам;
  • летальна доза для людини — орієнтовно 500–1000 мг, тоді як в одній сигареті міститься близько 10–15 мг нікотину;
  • реальна небезпека куріння — це не нікотин, а продукти горіння тютюну.

Шкоду спричиняє не нікотин. Шкоду спричиняє дим.

Дим як декорація абсурду

Якби тютюновий дим був фільмом Лантімоса, це був би стерильний коридор, наповнений невидимими голками. У кожній затяжці — десятки канцерогенів, смоли, чадний газ. Саме це реально руйнує легені, судини, мозок.

Нікотин у цій сцені — не вбивця. Він — сценарний гачок. Те, що тримає глядача в залі.

Канцероген, якого не існує

Міжнародні онкологічні інституції закарбували: нікотин не є канцерогеном. Він не викликає рак безпосередньо, але може підсилювати процеси, які запускає тютюновий дим.

Формула проста: нікотин викликає залежність, а рак спричиняє тютюновий дим.

Залежність як сценарій

Нікотинова залежність — не слабкість характеру. Це протокол. Збій у дофамінових шляхах.

Звичка, вшита в моторні сценарії:

  • кава → сигарета
  • стрес → затяжка
  • пауза → ритуал

Герої Лантімоса теж жили у своїх «прошитих» моделях, бо так було прописано. 

Так і люди, які вживають нікотин - «прошивають» себе і самі створюють залежність. 

Смертельна небезпека куріння — це:

  • смоли
  • чадний газ
  • тисячі продуктів горіння
  • більше 70 встановлених канцерогенів

Саме тому нікотинозамісна терапія офіційно використовується у медицині (жуйки, пластирі). І це не вважається рівною шкоді курінню. Тому фрази на кшталт: «Усі нікотинові вироби однаково небезпечні» — є науково некоректними.

Ризики різні — не за принципом «добре/погано», а за шкалою градації шкоди. Залежність — реальна хвороба, а не “слабка сила волі”. Нікотин справді формує залежність. Вона внесена до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ).

Що робить її стійкою:

  • швидке формування толерантності
  • хімічні зміни в системі дофаміну
  • звички й ритуали: кава + сигарета, стрес + затяжка, «перерва» як соціальний сценарій

Саме тому страшилки не працюють. Саме тому в Україні, за даними досліджень, залякування від лікарів часто дає нульовий результат.

У публічних заявах ми часто чуємо, що «безпечного нікотину не існує», «усі вироби однакові», «нові продукти — обман». Це звучить як турбота. Але це — спрощення. Бо дійсно, коли ти ще не прийняв рішення вживати нікотин - потрібно повторювати, що не існує корисного нікотину. 

Але що ж робити, коли людина вже вживає нікотин і можливо задумалась над тим, що їй хотілося б полишити цю звичку? От тут, нікотинозамісні препарати існують у медицині бо ризики їх вживання та куріння не однакові.

Між димом і молекулою — прірва. І держава, яка її не помічає, нагадує державу зі світу Лантімоса: холодну, правильну, але нечесну. Тому, коли ми чуємо, що усі нікотинові вироби містять токсичні речовини - це не відповідає реальності.

Нікотинозамісні препарати офіційно продаються як лікарські засоби й не містять продуктів горіння. Ототожнювати їх із сигаретами — професійна помилка. 

Захист дітей не має будуватися на неправді

Так, дітей потрібно захищати. Так, маркетинг індустрії — проблема. Але неправда, подана в ім’я захисту, залишається неправдою. І рано чи пізно вона руйнує довіру. А отже дитина активніше хоче спробувати «заборонений плід». Тому теза, що усі альтернативні продукти — «лише зміна форми, а не суті». Це ігнорування концепції зменшення шкоди (harm reduction), яку визнають ВООЗ, британські та американські медичні установи.

Ризик ≠ однаковість шкоди. Менша шкода ≠ відсутність шкоди. Але це не тотожні речі. Ось чітка, науково коректна відповідь українською, без паніки й міфів.

Що насправді робить нікотин з організмом

Важлива різниця: нікотин ≠ тютюновий дим.

Більшість смертельних хвороб курців спричиняють саме продукти горіння, а не сам нікотин. Але це не означає, що нікотин безпечний.

Хвороби й стани, які нікотин реально спричиняє або погіршує

1. Нікотинова залежність (захворювання)

Це головне та доведене.

Нікотин:

  • змінює роботу дофамінової системи мозку
  • формує потяг
  • викликає толерантність і синдром відміни

Це офіційно хвороба, внесена до міжнародних класифікацій.

2. Серцево-судинні порушення

Нікотин:

  • звужує судини (вазоспазм)
  • підвищує артеріальний тиск
  • збільшує частоту серцевих скорочень
  • погіршує функцію ендотелію судин

Що це підвищує:

  • ризик гіпертонії
  • ризик інфаркту
  • ризик інсульту

Сам по собі нікотин не є головним тригером, але суттєво підвищує ризики, особливо при хронічному вживанні.

3. Порушення роботи мозку

Нікотин впливає на:

  • увагу
  • памʼять
  • емоційну регуляцію

Короткостроково:

  • стимулює
  • знімає тривожність

Довгостроково:

  • підвищує рівень тривожності
  • може посилювати депресивні симптоми
  • сприяє розвитку залежності

4. Порушення загоєння тканин

Нікотин:

  • звужує судини
  • зменшує кровопостачання тканин
  • погіршує надходження кисню

Наслідки:

  • гірше гояться рани
  • гірше приживаються імпланти
  • вища частота ускладнень після операцій

5. Вплив на вагітність і плід

Нікотин:

  • порушує плацентарний кровообіг
  • зменшує надходження кисню до плоду

Підвищені ризики:

  • затримка росту плода
  • передчасні пологи
  • низька вага немовляти

6. Потенційний вплив на онкологічні процеси

Тут важливо: нікотин сам по собі не є повноцінним канцерогеном, але він може:

  • пригнічувати апоптоз (природну загибель ушкоджених клітин)
  • послаблювати імунний контроль

Тобто:

  • він не запускає рак напряму, але може погіршувати перебіг і сприяти прогресуванню пухлин, якщо вони вже формуються.

Хвороби, які нікотин не викликає

Сам по собі нікотин не є основною причиною:

  • раку легень
  • ХОЗЛ
  • емфіземи
  • ракових мутацій ДНК

Головна причина цих хвороб — продукти горіння тютюну, а не нікотин як молекула.

Чим нікотин реально небезпечний

Нікотин небезпечний не тому, що він “отрута в кожній краплині”, а тому що він:

  • формує сильну залежність
  • змінює роботу мозку
  • шкодить судинам
  • підвищує серцево-судинні ризики
  • шкодить вагітності
  • може погіршувати онкологічні процеси

Нікотин — це не головний вбивця курців. Але це не й вітамін.

Це психоактивна, судинно-активна речовина, яка:

  • робить людину залежною
  • погіршує перебіг хронічних хвороб
  • підвищує ризики небезпечних станів.

У фільмах Лантімоса камера нерухома.

Люди мовчать.

Але Система працює.

А правда — завжди тихіша.

Вона не кричить «усі однакові».

Вона говорить: ризики різні.

Бо тільки правда лікує.

А страх — лише імітує турботу.

Олександра Телегузова Олександра Телегузова , лікарка-кардіолог відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми:
