Димова завіса. Як виробники електронок обманюють курців

«Воно ніяк не безпечне: там нікотин і безліч продуктів згорання. Нікотин викликає залежність, бо діє безпосередньо на мозок», — відповідаю Ірині уже українською. З важкими думками вирішила не чіпати Стіва, і пішла якнайдалі від нікотинових випарів — висаджувати очиток. Стіва переконувати не стала, але вас спробую.

«В мене син теж вейпи курить — каже, що то просто солодка яблучна штука», — підтримує розмову Ірина. Ми разом впорядковуємо майбутній сквер на місці звалища.

«Ти хочеш сказати, що в тебе був рак легенів, але ти все одно куриш?..» — дивуюся.

«Я більше не катаю на велосипеді, тому вибачай — на Труханів по барвінок з тобою не поїду. Після лікування раку в мене немає легені», — каже Стів (ім’я змінене), мій знайомий родом з Нової Зеландії, який приїхав в Україну волонтерити. Він затягується парою.

Фото: EPA/UPG

То що це – електронні пристрої і чим відрізняється одне від одного? Вейпи та електронки, нагрівалки та айкоси — різні способи вдихнути нікотин, але працюють вони по-різному. Електронні сигарети (вейпи) — це портативні пристрої для нагрівання рідини, що генерують пару. Е-сигарети заправляються рідинами з нікотином або без, до складу можуть входити також ароматизатори та барвники. А от тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) — це інше: спеціальні тютюнові стіки, які вставляються в пристрій, що нагріває тютюн, утворюючи аерозоль. У стіках завжди є тютюн, а отже й нікотин.

Електронні сигарети з ароматизованими рідинами опинилися під забороною, і ринок електронок дедалі більше переходить в тінь. Великі виробники не просувають вейпи, натомість всі ресурси (гроші, реклама, лобізм) спрямовані на просування ТВЕНів. Саме на ці продукти індустрія робить головну ставку. Наприклад, тільки в цьому році Philip Morris International заявила про 11 мільйонів доларів інвестицій у розвиток інфраструктури пристроїв для нагрівання тютюну в Україні. При цьому виробники активно поширюють оманливий міф про нібито меншу шкоду цих тютюнових виробів, ніби індустрія дбає про здоров’я і впроваджує інновації, хоча насправді її мета — прибуток.

На відстані одного «клац»

У стосунках людства з тютюном відбувається щось схоже не зміни в споживанні інформації — прискорення і максимальна доступність за порухом пальця. І в обох випадках нічого хорошого це не несе.

Куріння люльки потребувало дозвілля: спершу тютюн треба було набити, потім — викресати чи знайти вогонь, розкурити, і далі курити. Цигарки треба було забити в портсигар, а самокрутку ще й скрутити. Після заборони куріння в приміщеннях на перекур довелося кудись вирушати — хоча б в «курилку» на сходах.

А от тютюнові вироби електронного нагрівання на кшталт IQOS (ТВЕНи) вмикаються миттєво, навіть запальничку шукати не потрібно, а курці дозволяють собі ними користуватися практично усюди — особливо керівниці і керівники, в яких є окремі кабінети.

Результат — тривале безперешкодне куріння упродовж дня. Ось приклад. У США, Канаді та Сполученому Королівстві з 2019 по 2022 роки досліджували споживання нікотину в курців цигарок, ТВЕНів та їх обох. Учасники та учасниці дослідження були віком від 16 до 19 років. Результати свідчать, що ті, хто користувався виключно ТВЕНами, отримували стільки ж нікотину, скільки курці цигарок, і навіть могли витримувати більші дози — адже в рідині для ТВЕНів використовують менш гіркі, і тому приємніші, нікотинові солі.

Якщо TikTok викрадає час, то ТВЕНи таким само робом викрадають здоров’я (і гроші).

Нагрівання електронне, шкода — цілком аналогова

ТВЕНи такі ж шкідливі, як і звичайні цигарки, а заяви про їхню безпеку і меншу шкоду — безпідставні.

Вони так само містять нікотин, канцерогени,і низку сполук, про вплив яких ми нічого сказати поки не можемо. Хіба те, що це точно не вітаміни і не антиоксиданти. Вони всі викликають залежність мозку від нікотину, і системно шкодять всьому організмові — від зубів до серця.

Зокрема, сама компанія Phillip Morris International (PMI) дослідила біологічні маркери куріння і не знайшла значної відмінності між курцями IQOS та звичайних цигарок: курці нагрівальних пристроїв мали 23 показники з 24 досліджених. Як то кажуть, головне в розслідуванні не вийти на себе. PMI вийшли. Більше про цей кейс можна прочитати в матеріалі професора Stanton A Glatz, опублікованого в науковому журналі Tobacco Control.

Фото: EPA/UPG

Наприкінці 2024 року Антимонопольний комітет України навіть рекомендував PMI припинити стверджувати, що IQOS — безпечні і нешкідливі, оскільки ця інформація вводить в оману і веде до недоброчесної конкуренції.

ТВЕНи не допомагають покинути курити, радше навпаки. Про це свідчать тривалі дослідження в Японії, де ТВЕНи з’явилися на ринку раніше, ніж в США, де складніша система дозволів. Повернення до куріння після припинення було пов’язано саме із ТВЕНами. Мета-аналіз робіт про ТВЕНи і спроби покинути курити не знайшов свідчень того, що вони допомагають побороти залежність.

Куріння не заспокоює і не допомагає зосередитися чи прокинутися.

Насправді без чергової дози нікотину мозок почувається тривожно і роздратовано, а після неї тимчасово приходить до ладу. Це як мати заборгованість по картці, і з кожною зарплатою просто виходити в нуль і знову накопичувати борги.

Цікаво, що поки чотири найбільші гравці тютюнового ринку не почали продавати власні ТВЕНи, вони називали їхній вихлоп димом, а не парою, як нині, і наполягали на таких само маркетингових обмеженнях ТВЕНів, як і в разі їхніх цигарок. Але потім вони теж почали їх виробляти і риторика змінилася.

Пастка для молоді

Курець світової слави, Вінстон Черчилль, почав курити ще в школі. Спершу то були цигарки. Попри те, що наприкінці 19 століття в курінні ще не вбачали загрози, матір намагалася переконати Вінстона покинути куріння, і навіть запропонувала поні і пістолета як нагороду за відмову від цигарок. Майбутній прем’єр сторгувався на припиненні куріння лише на пів року за тої самої нагороди, і потім знову взявся за своє. Під час військової служби на Кубі він остаточно перейшов на сигари. Промовистий приклад вразливості юнацтва до впливу нікотину.

Фото: loscigaros.ru Вінстон Черчілль з сигарою

Гравців на нікотиново-тютюновому ринку не так багато — їхній ринок зростає передусім коштом курців-новаків, та збільшенням потреб старих клієнтів в дозі нікотину. Оскільки з останнім проблем немає (тобто як раз є, але це уже проблема курців, а не бізнесу) і все відбувається само собою, то перед виробниками всього, чим можна затягнутися, стоїть задача залучати до куріння молодь і підлітків, та здобувати так собі клієнтів на все життя. Поки їм це вдається.

45% українців та українок віком 19-29 років курять та/або вейпять. Ця частка зростає.

37% з них обирають ТВЕНи, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) теж провела своє дослідження, і воно показало, що 48% споживачів обирають ТВЕНи, бо вважають їх менш шкідливими. Але це — неправда.

Мотивація трудовою гривнею

Сукупні витрати українських домогосподарств на нікотинові вироби 2021 року за мінімальними розрахунками становили близько 1.4 млрд доларів США. Це зіставно з 726 824 квадрокоптерами Mavic 3 Pro. Ось він, мільйон дронів.

Аргументація про шкоду куріння здоров’ю не змінює поведінки людей — вони курять надалі. Чому? По-перше, люди загалом не надто вірять інформації, яка їм незручна. По-друге, вони уже залежні від нікотину, і саме залежність змушує курити чи вейпити надалі. Діють тільки фінансові важелі та інші обмеження, як-от заборона це робити в громадських місцях.

Якщо підняти ціну на 10%, то куритимуть на 6-8% менше. Це — дані Світового банку для країн з низьким чи середнім рівнем доходу, тобто про нас.

Що робить бізнес? Лобіює зменшення акцизів на ТВЕНи, щоб зробити їх ще доступнішими — отже, завербувати до лав курців це більше людей. Молодих, зокрема. Погано бути хворими і бідними, й добре бути здоровими і заможними. Саме тому ТВЕНи мають залишатися дорогими, а не навпаки.

Фото: Tolowa Dee-ni' Nation

«Створення податкових преференцій на ТВЕН суперечить Національному плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку та сприятиме залученню дітей і молоді до вживання тютюну», — каже Отто Стойка, кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт з контролю над тютюном. До слова, ви можете зустріти пана Отто суботнім ранком на Трухановому острові в Києві, де він з родиною займається скандинавською ходьбою.

Чому варто боротися з курінням?

Яка хата, такий й тин, який батько — такий і син. Дорослі курці переважно не переймаються тим, що їхні діти також курять. Чому тоді сторонніх людей, тобто громадські організації чи просвітниць на кшталт мене бентежить, що підлітків заманюють смачненькою парою в довічну нікотинову залежність? Причин достатньо.

По-перше, не хочу, щоб мій син поповнив лави залежних від нікотину. В нашій родині ніхто не курить, але вплив однолітків і заманливих пропозицій нікуди не подіти.

По-друге, що більше курців навколо, то менші мої власні шанси дихати чистим повітрям — на зупинках і вокзалах досі курять попри всі заборони і таблички. Поліція періодично стоїть поруч і теж курить — солідарність. Деякі ресторани навіть наголошують на своїй дружності до IQOS і пропонують їх здобути безпосередньо на місці.

По-третє, нас, українок і українців, не так багато, щоб розкидуватися нашими життями і здоров’ям: в Україні щороку понад 100 000 людей помирає через хвороби, спричинені курінням.

Зрештою, не хочеться розкидатися й грошима.

Українська економіка втрачає близько 3,2% ВВП через витрати на лікування захворювань, спричинених активним і пасивним курінням, зниженням працездатності громадян та передчасною смертністю.

Наче нам мало Росії.