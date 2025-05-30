Щоб вивести з тіні: в Україні запрацює електронна черга для пацієнтів, яким потрібне ендопротезування

Це потрібно для того, щоб розуміти, чи є в наявності протези і скільки пацієнтів можуть отримати їх безоплатно.

Про це заявила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною.

Ендопротезування (або артропластика) - це хірургічна процедура заміни пошкоджених або зруйнованих суглобів штучними (ендопротезами).

За словами Гусак, у 2025 році було впроваджено ряд кардинальних змін стосовно ендопротезування, які зараз в реалізації.

Медзаклади, які мають договір з НСЗУ, мають забезпечити пацієнта протезом та провести хірургічне втручання безоплатно.

“На практиці ми маємо такі історії, що пацієнтам кажуть: ось держава закупила ендопротези, але вони китайські, дуже погані. Вам краще купити якісний протез, ось вам реквізити. А то і в палату зайдуть і його продадуть”, - розповідає голова НСЗУ.

Вона зазначила, що більша частина ринку ендопротезування зараз працює в тіні: “Це означає, що це — готівка, плата за те, за що сплатила держава. Це означає маніпуляції на болях, знаннях і інформації”, - говорить очільниця відомства.

Гусак каже, що в НСЗУ не знають, чи взагалі пропонували пацієнту протези, закуплені державою.

“Тому в Україні з'явиться електронна черга, коли пацієнт, якому потрібно ендопротезування, прийде до лікаря і його буде внесено в цю прозору чергу, для того, щоб розуміти чи є в наявності протези, і скільки пацієнтів можуть отримати їх безоплатно”, - говорить Гусак.

Вона додає, що якщо пацієнт самостійно купує інший протез, то важливо розуміти, що це за протез, звідки він появився і за які кошти.

“Тому в умовах оплати за послугу ендопротезування з'явиться дуже чітка вимога, що всі

протези які ставляться в лікарнях, законтрактованих з НСЗУ, мають знаходитися на обліку в цій лікарні”, - каже голова відомства.

Вона зазначає, що коли МОЗ і ДП Медзакупівлі збирали потреби щодо протезів по регіонах, кількість знижувалася, що призводило до того, що більша частина пацієнтів вимушена була купляти протези за власний кошт.

“Тому я пропоную набратися терпіння. Дайте нам три місяці для того, щоб повноцінно запрацювала черга, щоб ми запустили моніторинг стосовно цього напрямку”, - закликає Гусак.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв, що електронна черга на ендопротезування запрацює до кінця 2024 року.