Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
ГоловнаЗдоров'я

Щоб вивести з тіні: в Україні запрацює електронна черга для пацієнтів, яким потрібне ендопротезування

В Україні має запрацювати електронна черга для пацієнтів, яким потрібне ендопротезування.

Щоб вивести з тіні: в Україні запрацює електронна черга для пацієнтів, яким потрібне ендопротезування
Фото: Оксфорд медікал

Це потрібно для того, щоб розуміти, чи є в наявності протези і скільки пацієнтів можуть отримати їх безоплатно.

Про це заявила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною.

Ендопротезування (або артропластика) - це хірургічна процедура заміни пошкоджених або зруйнованих суглобів штучними (ендопротезами).

За словами Гусак, у 2025 році було впроваджено ряд кардинальних змін стосовно ендопротезування, які зараз в реалізації.

Медзаклади, які мають договір з НСЗУ, мають забезпечити пацієнта протезом та провести хірургічне втручання безоплатно.

“На практиці ми маємо такі історії, що пацієнтам кажуть: ось держава закупила ендопротези, але вони китайські, дуже погані. Вам краще купити якісний протез, ось вам реквізити. А то і в палату зайдуть і його продадуть”, - розповідає голова НСЗУ.

Вона зазначила, що більша частина ринку ендопротезування зараз працює в тіні: “Це означає, що це — готівка, плата за те, за що сплатила держава. Це означає маніпуляції на болях, знаннях і інформації”, - говорить очільниця відомства.

Гусак каже, що в НСЗУ не знають, чи взагалі пропонували пацієнту протези, закуплені державою.

“Тому в Україні з'явиться електронна черга, коли пацієнт, якому потрібно ендопротезування, прийде до лікаря і його буде внесено в цю прозору чергу, для того, щоб розуміти чи є в наявності протези, і скільки пацієнтів можуть отримати їх безоплатно”, - говорить Гусак.

Вона додає, що якщо пацієнт самостійно купує інший протез, то важливо розуміти, що це за протез, звідки він появився і за які кошти.

“Тому в умовах оплати за послугу ендопротезування з'явиться дуже чітка вимога, що всі

протези які ставляться в лікарнях, законтрактованих з НСЗУ, мають знаходитися на обліку в цій лікарні”, - каже голова відомства.

Вона зазначає, що коли МОЗ і ДП Медзакупівлі збирали потреби щодо протезів по регіонах, кількість знижувалася, що призводило до того, що більша частина пацієнтів вимушена була купляти протези за власний кошт.

“Тому я пропоную набратися терпіння. Дайте нам три місяці для того, щоб повноцінно запрацювала черга, щоб ми запустили моніторинг стосовно цього напрямку”, - закликає Гусак.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв, що електронна черга на ендопротезування запрацює до кінця 2024 року.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies