З 2022 року українці 20 млн разів викликали “швидку”

Від початку 2022 року система екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Україні прийняла майже 20 млн викликів із них у 2025 – 2 428 593.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
27 травня в Україні відзначають День працівників екстреної медичної допомоги.
В середньому щодня система опрацьовує понад 16 тисяч викликів.
З них:
- понад 69% – раптові захворювання та стани;
- 10% – нещасні випадки, травми та отруєння;
- майже 5% – виїзди до людей із хронічними захворюваннями;
- 4% – перевезення пацієнтів, породіль до лікувальних закладів і травмпунктів;
- 0,5% – позалікарняні пологи та патологія вагітності;
- хибні виклики становлять приблизно 5%.
У відомстві додають, що через постійні атаки російських військ, зокрема у прифронтових областях, бригади часто потрапляють під обстріли. За час повномасштабної війни росіяни вбили 58 працівників швидкої, ще 122 – поранили, пошкодили і знищили понад 600 автомобілів «екстренки».