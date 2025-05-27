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З 2022 року українці 20 млн разів викликали “швидку”

Наразі в Україні працює 2 385 бригад екстреної медичної допомоги. Усього на “швидких” працюють 32 981 людина.

З 2022 року українці 20 млн разів викликали “швидку”
Фото: Дніпропетровська ОВА

Від початку 2022 року система екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Україні прийняла майже 20 млн викликів із них у 2025 – 2 428 593.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

27 травня в Україні відзначають День працівників екстреної медичної допомоги.

В середньому щодня система опрацьовує понад 16 тисяч викликів.

З них:

  • понад 69% – раптові захворювання та стани;
  • 10% – нещасні випадки, травми та отруєння;
  • майже 5% – виїзди до людей із хронічними захворюваннями;
  • 4% – перевезення пацієнтів, породіль до лікувальних закладів і травмпунктів;
  • 0,5% – позалікарняні пологи та патологія вагітності;
  • хибні виклики становлять приблизно 5%.

У відомстві додають, що через постійні атаки російських військ, зокрема у прифронтових областях, бригади часто потрапляють під обстріли. За час повномасштабної війни росіяни вбили 58 працівників швидкої, ще 122 – поранили, пошкодили і знищили понад 600 автомобілів «екстренки».

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