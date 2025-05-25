Як доглядати за ногами влітку? Радить лікар-подолог

Наскільки здорово для ніг все літо проходити в кросівках? Які процедури для ніг безпечні, коли хочеться підготувати ноги до “сезону босоніжок і сандалів”?

Чи можна самим зрозуміти, що у вас – грибок? На базові питання відповідає лікар-подолог медичної мережі “Добробут” Ян Саченко.

Фото: надано медичною мережею 'Добробут' Ян Саченко. лікар-подолог медичної мережі 'Добробут' Ян Саченко

Топ проблема стоп улітку – пітніння

Головна літня проблема ніг — гіпергідроз, тобто коли пітніють стопи. У багатьох у взутті починається “ковзанка”. Бактерії, які виділяються з наших потових рецепторів, накопичуються у взутті, і воно починає “пахнути”. Через підвищення температури бактерії налипають на шкарпетці, і запах збільшується.

Що робити? Контролювати. Змінювати взуття, щоб зменшити накопичення, і боротися з гіпергідрозом. Для цього треба з'ясувати причину. Лікар може призначити, наприклад, спреї, які унеможливлюють вихід бактерій.

Окрім запаху, сильне пітніння ніг призводить до грибкових уражень. “Царство грибків” оточує нас завжди і щодня. Нігті – бар'єр, який захищає від грибка, і коли він ушкоджується — інфекція йде далі углиб.

Грибки досі мало досліджені, є багато факторів, які впливають на їхню активність. Хтось може раз взути у казармі взуття напарника і все життя лікувати грибок, а хтось перевзув чоботи всієї бригади — і хоч би що.

Є думка, що грибок можна визначити “на око”. Але це не так. Попри поширене уявлення, грибок ніяк не пахне, а 90% пацієнтів з ним не мають пігментації. Грибкові утворення не сверблять. І чи є вони, покажуть лише аналізи.

На фоні непідтвердженого аналізами діагнозу деякі люди займаються самолікуванням десятиліттями: капають, п'ють, викачують на яйці тощо. Реклами, які пропонують різні медичні лаки для нігтів, – маячня. Грибок прибирається тільки двома способами: температурою 180° чи антибіотиком. Все інше – допоміжні методики.

Попри те, що влітку зазвичай стається загострення проблеми з грибком, в цей період його лікувати краще. Відкрите взуття менше тисне на ноги і проблему можна швидше вирішити.

Фото: Ярина Клос

Яке взуття краще на літо

Краще – відкрите, ще краще, щоб на підошві була замшева або нубукова поверхня, не шкіряна. Це потрібно, щоб не було ковзання, і щоб взуття не спадало.

Найкраще – сандалі, які мають фіксацію для ноги спереду і зверху.

Якщо йдеться про взуття на підборах, то там підошва з чистої шкіри влітку – гірка для травмування.

Кеди я б нікому не радив. Це гібрид черевиків і кросівок, завужене і тісне взуття. Воно має спереду дуже низьку частинку. І до того ж це — гума. Нога там “задихається”. Навіть якщо там є тканина зверху, це – катастрофа.

Ще один популярний вид літнього взуття – крокси. Носити їх все літо я б не радив, ну або зі шкарпеткою та закріпляти задню частинку на ногу. Бо це сплав гуми з чимось, нога там теж пітніє, може ковзати.

Мокасини, взуття на гумці, де нога не фіксується, бовтається, чи перетягується, – теж не найкращий вибір.

Якщо ви носите влітку в'єтнамки та інші шльопанці, на п'яті з'являються мікротріщини і на них пересихає шкіра. Коли мікротріщини з'являються на п'яті – суха шкіра. Умовно: ви зробили за день в шльопанцях 10 тисяч кроків, і 10 тисяч разів ваша стопа отримала мікрострус від удару по п'яті. Від цього шкіра тріскається, туди потрапляє бруд ззовні, земля та піщинки, які при контакті висмоктують вологу.

Дітям, які багато рухаються, я б рекомендував на літо класичне взуття з фіксацією ноги. Це повинно бути взуття зі шнурівкою, на липучці або із застібкою.

Якісні кросівки — ідеальний варіант на літо як дорослим, так і дітям, але треба уважно підбирати розмір і звертати увагу на повноту взуття – звуженість передньої частинки. В деяких брендах є ця градація. Також має бути запас перед кожним пальцем десь 0,5-1,5 см.

Чим медичний педикюр відрізняється від звичайного

Медичний педикюр — розкручена послуга, але насправді сюди входить різний комплекс послуг. Сюди не входять лікування, обробка грибкових нігтів чи мозолів на стопах. Це більше про догляд.

Фото: esteticderm.lviv.ua Медичний педікюр

Якщо до мене приходить на медичний педикюр людина з більш-менш доглянутою стопою, і людина з грибком і ураженнями, це не може коштувати однаково. Тому сюди додається купа факторів, які впливають додатково на цю послугу.

До мене по 7-10 років ходять люди, які надають перевагу саме доглядовому педикюру, а не естетичному, який роблять у салонах краси. Ніколи в кабінеті мені ніхто не каже: запили мені сюди, чи закругли сюди. Я роблю як правильно. Завдання подологів – зробити нігті здоровими, здоровий ніготь завжди буде гарним.

Подологи ніколи не фарбують нігті. Тому я ніколи не заберу роботу у майстра педикюру, а він у мене, хоча використовуємо ми одні й ті самі розхідні матеріали – філософія зовсім інша.

Чи не шкодять гель-лаки

Гель-лаком нігті покривати безпечно. Але важливо його не переношувати. Максимально можна носити до трьох тижнів. Бо тоді настає період напіврозпаду, гель-лак починає розкладатись на хімічні складові, що впливає на нігті — вони можуть розшаровуватися, потовщуватися чи потоншуватися.

Давати нігтям “відпочивати” від гель-лаків необов'язково — сміливо можна знімати старий лак і носити новий. Нігтям не треба дихати, це, грубо кажучи, “мертва” субстанція.

Фото: naomi24.ua

Загальні рекомендації по догляду за ногами

Мити ноги треба твердим брусковим милом, у складі якого є нафтопродукти. Таке мило змиває бактерії, стабілізує рівень pH і підсушує ногу. Гелі для душу чи рідке мило не підходять, бо мають в складі гліцерин, який зволожує. Плюс вони не змивають бактерії.

Помилки у догляді за ногами

1) дуже жорстка обробка п'яти майстрами педикюру: хімічні ванночки, шкарпетки з кислотами, що розм'якшують.

2) самолікування; наприклад, в людини через піт починає тріскатися шкіра між пальцями, вона думає, що це грибок і починає обробляти протигрибковими компонентами, і це ще поглиблює проблему.

3) дуже часто плутають мозолі на стопі з бородавками; за моїми спостереженнями, 99% пацієнтів помиляються в постановці собі діагнозу. А методи лікування — різні. Стрижневий мозоль з'являється як захисна реакція на тиск та тертя. Вони можуть бути дуже болісними — при кожному кроці ногу немов цвяхом проколюють. Бородавки на ногах спричинені вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Існує метод, за допомогою якого можна відрізнити бородавку від мозоля. Стрижневий мозоль болить, коли на нього натискають зверху, а бородавка – коли збоку.

У нас мало хто знає, як підрізати нігті, у дитинстві нас хіба вчили їх не гризти. Нігті на ногах ніколи не потребують заокруглення. Форма нігтів повинна бути рівною, щоб вони не кололи, їх треба затупляти. Нігті треба не рубати під кутом 45° аж в “саме м'ясо”, а зрізати крайчик, щоб вони не кололи. Раджу усім підрізати нігті професійними кусачками для нігтів, а не ножицями. Робоча поверхня у ножиць розташована в самому кінці і підрізати твердий ніготь, щоб залізти тим краєм, майже неможливо. У кусачок робоча поверхня розташована на самому початку ріжучої кромки.

Фото: primelaser.com.ua Для підрізання нігтів найкраще придбати професійні кусачки для нігтів.

Коли треба звертатися до подолога

До мене ходять і жінки, і чоловіки, десь 50 на 50. Різниця тільки у тому, з чим приходять. Жінки приходять на більш ранніх етапах, тому що впливає естетика, а чоловіки – уже з нігтями в руках, коли вони відвалилися.

В мене також багато дітей, у яких проблеми з нігтями часто. Буває, батьки некоректно зрізають нігті. Часто ноги у дітей також пітніють. Особливо у підлітків величезна кількість гормональних сплесків при статевому дозріванні, які викликають бородавки.

Для профілактики до подолога варто зайти раз на пів року. Недогляд за ногами може призводити до запущених стадій і як наслідок — дороговартісного лікування.

3% людей, у кого починається діабетична стопа при запущеній стадії діабету, без лікування помирають від врослого нігтя. При діабеті рани довго не гояться, і зникає чутливість. Люди ігнорують запальні процеси у вигляді, наприклад, почервоніння, і приходять уже на пізніх стадіях, коли є загроза ампутації чи гангрени. Була така соціальна реклама колись, що, мовляв, ніхто не вмер від врослого нігтя, краще сходи до мамолога. Але насправді помирають і від інфікованих нігтів.