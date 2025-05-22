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Чи мають лікарні вплив на іменитих лікарів, які беруть гроші з пацієнтів — експерт

Переважна більшість оперуючих лікарів, це фактично ФОПи, які давно вже зорганізували навколо себе мінісередовища, якими вони самі керують.

Чи мають лікарні вплив на іменитих лікарів, які беруть гроші з пацієнтів — експерт
Фото: pexels-shvetsa

У медичних директорів немає важелів впливу на них, коли вони беруть гроші з пацієнтів.

Про це розповів співзасновник Харківської експертної групи підтримки медреформи Михайло Довгопол в інтерв'ю проєкту LB.ua “Боляче”.

За словами експерта, імениті лікарі вже давно автономні.

“Вони кажуть: "А що ти можеш нам запропонувати? У мене є ім'я, на мене йдуть люди, я сам достатньо заробляю, набагато більше, ніж ти мені платиш. Який в тебе на мене вплив?”.А хіба вони не мають на це впливу, якщо працюють в межах КНП, якщо це контракт з Національною службою здоров'я, наприклад, на послуги з операцій?”, - говорить Довгопол.

Він додав, що якщо ці команди беруть кошти з пацієнтів, то пацієнт має право поскаржитись в НСЗУ за вимагання. Вона може довести цей факт, якщо це системні порушення, забрати пакет хірургічної допомоги з цієї лікарні, але ці процеси є досить тривалими: “НСЗУ каже, що дуже важко такі речі довести. А самі пацієнти не часто документують їх, у них немає доказів”. 

Повністю розмову читайте тут.

Нагадаємо, МОЗ запропонував медзакладам запровадити платні послуги, зокрема йшлося і про платний прийом в іменитих лікарів.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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