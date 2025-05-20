У парламент подали законопроєкт про виділення додаткових грошей на закупівлю життєво важливих ліків

Йдеться про виділення додаткових 8 млрд грн, яких не вистачає на закупівлю життєво важливих препаратів.

Про це повідомила народна депутатка України Ольга Стефанішина на пресконференції.

Наразі законопроєкт у процесі реєстрації.

“Я збираю підписи в парламенті. Вже 50 депутатів підписало. Це і багато депутатів з комітету здоров'я нації, і з бюджетного комітету. Я сподіваюся, що нас підтримає дуже багато народних депутатів, але, звичайно, останнє слово буде за Міністерством фінансів”, - каже Ольга Стефанішина.

Народна депутатка назвала маніпулятивною інформацію про те, що бюджетне фінансування закупівель ліків збільшилося. За її словами, 95% ліків імпортні, закуповуються за кордоном та коштують в євро або в доларах.

“Що сталося з гривнею в 2022 році? Сьогодні бюджет в євро на лікарські засоби на 50 млн євро менший, ніж до повномасштабного вторгнення. Тобто він просто у нас скоротився в один момент і майже нічого з ним за весь цей час не зробили”, - каже вона.

Ольга Стефанішина зазначає, що існує міф про те, що, оскільки з України багато людей виїхали, зменшилася кількість пацієнтів.

“Це міф. Тому що в нас стало пацієнтів більше. По-перше, стрес і війна, а по-друге, зростання інфекційних захворювань. Третє - Україна почала діагностувати дітей в пологових, і всі зрозуміли, наскільки в нас розвинуті рідкісні вроджені хвороби”, - пояснила народна депутатка.