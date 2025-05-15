Небезпечний тренд: як українські лікарі рятують підлітків після уражень струмом на даху потяга

LB.ua розповідає історію Олега: хлопчик у медикаментозному сні, поки лікарі борються за його одужання.

Мережею шириться ризикований челендж: зробити фото на даху потяга під час його руху. У підсумку підлітки отримують серйозні ураження струмом.

«Мамо, вибач»

13-річний Олег родом з Волині. Захоплювався складними трюками — дивився в мережі, як люди забираються в небезпечні місця. Надихнувся й сам робити подібне.

«Він створив сторінку в тіктоці і постійно публікував відео із закинутих місць», — розповіла мама хлопця. Каже, про це не знала. Олег з другом знайшли ролик, у якому чоловік вилізає на вагони потягів та електричок. Забажали повторити.

Тож на Великдень підліток сказав мамі, що піде з другом у магазин, проте попрямували хлопці до залізниці. Уже невдовзі жінці зателефонують повідомити, що її сина вдарило струмом на даху електропоїзда. На місці трафунку вона була вже за сім хвилин.

За словами товариша, спершу все було спокійно. Хлопці ходили поблизу вагонів. Олег казав: «Бачиш, усе добре». Після цього він підняв руку (найімовірніше, ліву, бо саме ця сторона тіла найбільше уражена) — і його вдарило струмом. Хлопець упав. Це була високовольтна дуга.

Олега вдалося зняти з даху, одразу викликали швидку з Ковеля, чекали понад 20 хвилин. У цей час хлопець ще був при тямі.

«Мамо, вибач», — пригадує його слова жінка.

Оскільки швидка їхала довго, то вирішили везти Олега до Луцька. Це була перша лікарня, в якій хлопця рятували від трагічних наслідків інтернет-челенджу.

Фото: Володимир Крамарчук Опікова команда, яка проводить операцію

Ураження струмом завжди призводить до глибоких, іноді й невидимих ушкоджень

Підлітка доправили з 68 % опіків тіла. Луцькі лікарі надали першу допомогу і ввели в медикаментозний сон. Оцінивши критичність ситуації, вирішили транспортувати до Львова: без свідомості, на штучній вентиляції легень.

За словами завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання міста Львова Яреми Безніска, причина критичного стану хлопця — не лише велика площа глибоких опіків, а й супутнє ураження внутрішніх органів.

«Ураження струмом завжди призводить до глибоких, іноді й невидимих ушкоджень, які викликають серйозне руйнування тканин, особливо м’язової, і значно впливають на роботу нирок. Саме тому такі пацієнти часто помирають від поліорганної недостатності — рівень летальності вкрай високий», — розповів лікар.

У неділю Олег був у стані гіпотермії, нестабільний і не готовий до перев’язки, розповіла опікова хірургиня, керівниця опікового відділення Першого медоб’єднання Львова Галина Саян. Анестезіологи відразу почали інфузійну терапію, щоб стабілізувати стан при опіковому шоці: «Коли я вперше побачила його під час огляду, були зроблені фото. Це циркулярні опіки, які повністю охоплюють кінцівку, тулуб, уражене фактично все тіло. Виглядає дуже страшно».

Фото: Володимир Крамарчук Галина Саян, керівниця опікового відділення

Попри велику площу уражень, найбільша складність була в загальному стані Олега. Окрім опіків, у нього супутні травми після падіння: перелом хребця, повітря потрапляло між грудною клітиною та легенями, заважаючи тим набирати повітря. Лікарі продренували — легені розправилися і наповнилися повітрям. Стан хлопця вимагав стабілізації, тож госпіталізували його лише наступного дня, відтак провели першу операцію.

«Додатково зробили декомпресійні розрізи — їх проводять при глибоких циркулярних опіках, щоб уникнути зменшення або зупинки кровопостачання тканин. Частину цих процедур почали ще в Луцьку — ми їх доповнили за клінічними показаннями», — розповіла Галина.

BTM стала проривом

Хірурги висікли Олегу деякі мертві тканини і встановили тимчасове покриття — BTM (біотехнологічну дерму), місцями — шкірні трансплантати. Це сучасне рішення для тимчасового закриття опікових ран.

Фото: Володимир Крамарчук

«BTM стала для нас проривом. Ще кілька років тому в Україні не було доступу до подібних технологій. Завдяки міжнародному проєкту Burn Care Alliance і підтримці партнерів з Тайваню сьогодні можемо рятувати тих пацієнтів, які раніше не мали шансу на відновлення. Ми отримали не тільки матеріал, а й доступ до навчальних програм, сучасних методик і консультацій з провідними фахівцями світу», — каже Саян.

Для Олега BTM використовували як тимчасове біологічне покриття, яке виконує одразу кілька критичних функцій: зберігає вологу в ранах, запобігає їхньому висиханню, захищає тканини від інфекцій, забезпечує дихання пошкоджених ділянок і створює ідеальну основу для подальшої аутотрансплантації власної шкіри пацієнта.

«Ми не можемо використовувати донорську чи штучну шкіру — тільки власну тканину пацієнта. Саме тому підготовка рани, яку забезпечує BTM, є надзвичайно важливою. Після стабілізації плануємо виконати пересадку власної шкіри Івана. На цьому етапі BTM — це надійна подушка між живими тканинами і майбутнім трансплантатом», — розповіла деталі лікарка.

А втім, інновація має і свої виклики: якщо починається інфекція, BTM необхідно знімати. Тому лікарі щоденно моніторять стан покриттів.

Фото: Володимир Крамарчук Штучна шкіра

Щоб Олег вижив і максимально одужав, залучена мультидисциплінарна команда. Анестезіологи-інтенсивісти відповідають за стабілізацію в реанімації, медсестри виконують перев’язки, спостерігають за пацієнтом і забезпечують повсякденний догляд.

«Окрім них, важливу роль відіграють фізичні терапевти. Їхнє головне завдання на ранньому етапі — позиціюнування тіла. У таких пацієнтів усе набрякає, тому важливо правильно розташувати голову, уражені кінцівки та ділянки з циркулярними опіками», — зазначає Галина.

Фото: Володимир Крамарчук Галина Саян, керівниця опікового відділення

Одразу після перев'язок фізичні терапевти коригують положення тіла. На подальших етапах підключають ортези і реабілітацію. Це необхідно для того, щоб зберегти функціональність уражених частин тіла.

Олег досі на спеціалізованому опіковому ліжку з підігрівом, що допомагає уникати гіпотермії, знижує тиск на тіло й запобігає пролежням. Таке ліжко також поглинає виділення з ран, мінімізуючи ризик інфекцій і покращуючи прилягання тимчасових покриттів.

Прогнозують лікарі обережно

Мати Олега приїхала до Львова, щоб весь час бути поруч із сином. Медичні послуги надають безкоштовно — лікарня державна, а інноваційну штучну дерму надав фонд «Християнська медична асоціація України». Якби не допомога фонду, сім’я мусила б оплатити понад 30 тисяч євро за BTM.

На жаль, випадок Олега не унікальний. Невдовзі після нього такі самі ураження струмом на потязі отримала підлітка на Київщині. Її сім’ї довелося відкрити збір, щоб оплатити всі необхідні для збереження життя медичні послуги.

Далі хлопця чекають серія операцій з висічення некротизованих тканин, пересадка шкіри. «Ми просуваємося крок за кроком, відповідно до стану дитини. Зараз плануємо часткове висічення тканин — настільки, наскільки дозволяє ситуація», — каже лікарка.

Фото: Володимир Крамарчук

Прогнозують лікарі обережно — стан пацієнта дуже важкий.

«Дуже сумно бачити, що діти повторюють небезпечні дії з соцмереж. Відео, де підлітків б'є струмом на вагонах, є публічно доступними. І навіть побачивши реальні наслідки, багато хто не усвідомлює ризику. Такі випадки трапляються регулярно — щонайменше раз на кілька місяців. Більшість таких пацієнтів не виживають», — каже Ярема Безніско.

На день виходу матеріалу Олега транспортували до Німеччини, щоб продовжити лікування.

Він весь час у медикаментозному сні, адже всі процедури надзвичайно болючі. В Україні медична команда зробила все можливе, щоб стабілізувати стан хлопця й підготувати його до трансплантації за кордоном. Там боротимуться далі за його життя, яке він ледь не втратив заради відео для тіктоку.