Огляньте свою шкіру: як зрозуміти, що щось не так і треба на обстеження. Лікарка пояснює базу

Чому важливо переглянути власну мапу шкіри просто зараз, як правильно провести самоогляд і коли не варто зволікати зі зверненням до дерматолога — розповідаємо разом з лікаркою-дерматовенерологинею медичної мережі « Добробут » Уляною Скоробогатою.

Також це місяць обізнаності про меланому — агресивну форму раку шкіри, яка може довго не давати про себе знати. Вона часто з’являється на тілі, але може залишатися непомітною, поки не стає загрозливою. Її можна виявити самостійно, якщо знати, на що звертати увагу.

Травень — місяць, коли ми ще охочіше знімаємо шари вбрання. Коли більшає вплив сонця на шкіру, вона потребує більше уваги.

Фото: https://www.instagram.com/u.skorobogata/ Уляна Скоробогата

Як себе оглядати

Кожному, незалежно від віку та часу, рекомендований плановий огляд в лікаря-дерматолога раз на рік. Окрім цього, маємо проводити самоогляд шкіри та утворень, які на ній є.





Під час самоогляду ми досліджуємо свої родимки (папіломи, червоні ангіоми тощо). Наше завдання — переконатися, чи немає серед них гидкого каченяти.

Суть проста: усі ваші нормальні утворення, як-от родимки, мають бути схожі одне на одного. І якщо з’являється те, що різко відрізняється — це і є «каченя», на яке слід звернути увагу і насамперед показати дерматологу.

Інший тривожний сигнал — якщо родимка, яку ви добре знаєте, раптом починає змінюватися: формою, кольором, розміром, стає асиметричною або починає кровоточити. Тоді не варто чекати на плановий огляд — звертайтесь до лікаря раніше.

«Цей алгоритм дозволяє нам вихопити пацієнта на ранній стадії. Якщо ви помічаєте в себе на шкірі зміни — не чекайте, прийдіть на огляд», — зазначає Скоробогата.

Більшість пацієнтів вже добре знайомі з алгоритмом самоогляду ABCDE, або ще кажуть «правило кордону», де звертають увагу, чи є:





A (Asymmetry) — асиметрія утворення;

B (Border) — нерівні, нечіткі його межі;

C (Color) — кілька кольорів чи зміни кольору;

D (Diameter) — розмір понад 6 мм;

E (Evolution) — динамічні зміни (розмір, форма, колір, кровоточивість).

Це правило досі залишається базовим. Сучасна практика поступово відходить від нього, визнаючи недостатню чутливість щодо ранніх форм меланоми, надаючи перевагу саме правилу гидкого каченяти.

Як провести самообстеження шкіри

Регулярний самостійний огляд шкіри допомагає вчасно виявити потенційно небезпечні зміни. Щодня, бачачи свою шкіру в дзеркалі, на самообстеження йде небагато часу.

Фото: khmilclinic.com.ua

1. Почніть з обличчя

Огляньте лоб, ніс, губи, підборіддя, повіки, ділянку навколо рота й вуха — з обох боків. Використовуйте велике дзеркало або поєднання стаціонарного й ручного.

2. Огляньте шкіру голови

Розділяйте волосся пасмами, використовуючи фен або гребінець, щоб оголити шкіру голови. Найзручніше — за допомогою ручного дзеркала або можна попросити про допомогу близьку людину.

Фото: cancer.org

3. Перевірте руки

Огляньте долоні й зовнішню сторону кистей, між пальцями, нігті. Потім перейдіть до зап’ясть, передпліч, ліктів і плечей.

4. Не забудьте про пахви та плечі

Перед дзеркалом у повний зріст перевірте всі сторони плечей і обов’язково пахви.

Фото: cancer.org

5. Огляньте тулуб

Зверніть увагу на шию, груди, живіт і боки. Жінкам слід підняти груди, щоб перевірити шкіру під ними.

6. Огляньте верхню частину спини

Станьте спиною до великого дзеркала й використовуйте ручне дзеркало, щоб побачити потилицю, плечі й верхню частину спини.

Фото: cancer.org

7. Перевірте нижню частину спини та ноги ззаду

Продовжуючи використовувати обидва дзеркала, огляньте поперек, сідниці та задню поверхню стегон і литок.

8. Огляньте ноги й інтимну зону

Сядьте й по черзі покладіть ногу на стілець. Перевірте всю поверхню ніг, включаючи стопи, підошви, пальці, нігті. За потреби використайте дзеркальце для огляду геніталій.

Фото: cancer.org

Скільки утворень шкіри (родимок, папілом, тощо) — це багато? Чи є межа норми?

Уляна Скоробагата каже, що не існує норми, як-от 10 родимок — це добре, а більш ніж 20 — уже погано. Для кожного є індивідуальна кількість, яка з'являється протягом життя.

У дитячому й підлітковому віці родимки, наприклад, часто з’являються активніше — це фізіологічна норма. У дорослому віці цей процес сповільнюється, але повністю може не зупинитися. Адже ультрафіолет має накопичувальний ефект і може впливати на появу різних зокрема доброякісних (хороших) утворень шкіри. У когось усе життя 10 утворень. У когось — 300.

«На огляді ми під час картування тіла можемо нараховувати і 300, і 350 утворень шкіри», — каже Скоробогата.

Фото: cancer.org

Що робити, якщо ви травмували родимку, бородавку, папілому тощо

Травми утворень не призводять до глобально поганих змін. Немає чіткого зв'язку, що травмували родимку — і вона стала злоякісною пухлиною. Але важливо звернутися до лікаря, щоб оцінити, що саме травмували і що з цим далі робити.

У разі травмування родимки потрібно зупинити кровотечу — притиснути пальцем або заклеїти пластиром, обробити антисептиком і звернутись на огляд. Без паніки.

Коли варто звернутися до дерматолога

якщо новоутворення не загоюється;

якщо свербить, пече, кровоточить, тріскає, але ви не травмували цю ділянку;

якщо з’явилася родимка, яка змінюється (розмір, колір, форма);

якщо є постійні висипи, які викликають дискомфорт.

Якщо щось турбує і ви просто не впевнені — краще показатися лікарю.

Огляд у дерматолога: що там роблять

Спочатку лікар питає про ваші скарги, історію появи новоутворень — родимок, папілом тощо, які були зміни в них, чи було вже лікування і яке. А також про фактори ризику — наприклад, чи були сонячні опіки, чи є родичі з онкозахворюваннями шкіри, чи відвідували солярієм.

Далі лікар візуально оглядає шкіру: спочатку неозброєним оком, а потім з використанням дерматоскопа. Це такий собі ручний мікроскоп, який дозволяє побачити структуру родимок й інших утворень на шкірі, у кілька разів збільшену. Це безболісно.

Фото: kyiv.medicalplaza.ua Дермалог оглядає шкіру

Лікар оцінює всю поверхню шкіри: тулуб, спину, руки, ноги, шкіру голови, нігті, підошви. Якщо є новоутворення в інтимних зонах, лікар має запитати, чи може оглянути їх.

«Меланома може з'явитися на будь-якій ділянці шкіри. І на слизових теж. Тому оглядаємо всю шкіру, просимо зняти білизну, оглядаємо і вуха, і волосисту частину голови, і інтимну зону», — каже дерматологиня.

Лікар також може використати метод спостереження в динаміці — цифрову дерматоскопію — «підозріле утворення» фотографують спеціальним апаратом, щоб зберегти зображення і відстежити зміну утворення з часом.





Якщо все в порядку — ви додому і плановий огляд має бути через рік. Якщо щось викликає підозру — можуть рекомендувати спостереження в динаміці або видалення з подальшим гістологічним дослідженням (аналізом видаленого утворення).

Не кожне новоутворення чи висип на шкірі — привід для паніки. Є нормальні, тимчасові утворення, які не потребують негайного візиту до лікаря. Наприклад, поодинокий прищ, який з’явився:

після вживання надмірної кількості солодкого;

перед або під час менструації;

на фоні стресу чи довгої дороги;

після використання нової косметики або засобів догляду.

У таких випадках висип зазвичай минає самостійно протягом кількох днів.