У Києві побільшало хворих на гепатит А як серед дорослих, так і серед дітей, - КМДА

Із 5 по 8 травня надійшло 15 екстрених повідомлень про випадки захворювання.

У столиці спостерігається зростання рівня захворюваності на гепатит А (хвороба Боткіна), як серед дорослих, так і серед дітей.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Так, із 5 по 8 травня надійшло 15 екстрених повідомлень про випадки захворювання.

У КМДА нагадали, що гепатит А вражає печінку. Вірус передається через недотримання особистої гігієни, в побуті, вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів.

Серед основних симптомів:

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

потемніння сечі;

жовтяниця;

важкість у правому підребер’ї;

слабкість і втомлюваність.

Хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання.

Щоб мінімізувати ризики зараження, необхідно:

мити руки з милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні);

вживати кип’ячену або бутильовану воду;

ретельно мити овочі, фрукти теплою проточною водою.

При будь-яких симптомах хвороби містянам радять залишатися дома, обмежити контакти з близькими та якнайшвидше зв’язатися зі своїм лікарем.