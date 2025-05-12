МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
ГоловнаЗдоров'я

У Києві побільшало хворих на гепатит А як серед дорослих, так і серед дітей, - КМДА

Із 5 по 8 травня надійшло 15 екстрених повідомлень про випадки захворювання. 

У Києві побільшало хворих на гепатит А як серед дорослих, так і серед дітей, - КМДА
Вакцинація проти гепатиту А (архівне фото)
Фото: vinbazar.com

У столиці спостерігається зростання рівня захворюваності на гепатит А (хвороба Боткіна), як серед дорослих, так і серед дітей.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Так, із 5 по 8 травня надійшло 15 екстрених повідомлень про випадки захворювання. 

У КМДА нагадали, що гепатит А вражає печінку. Вірус передається через недотримання особистої гігієни, в побуті, вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. 

Серед основних симптомів:

  • підвищення температури тіла;
  • втрата апетиту;
  • діарея;
  • блювота;
  • потемніння сечі;
  • жовтяниця;
  • важкість у правому підребер’ї;
  • слабкість і втомлюваність. 

Хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. 

Щоб мінімізувати ризики зараження, необхідно:

  • мити руки з милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні);
  • вживати кип’ячену або бутильовану воду;
  • ретельно мити овочі, фрукти теплою проточною водою.

При будь-яких симптомах хвороби містянам радять залишатися дома, обмежити контакти з близькими та якнайшвидше зв’язатися зі своїм лікарем. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies