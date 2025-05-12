У Києві побільшало хворих на гепатит А як серед дорослих, так і серед дітей, - КМДА

У столиці спостерігається зростання рівня захворюваності на гепатит А (хвороба Боткіна), як серед дорослих, так і серед дітей.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва.
Так, із 5 по 8 травня надійшло 15 екстрених повідомлень про випадки захворювання.
У КМДА нагадали, що гепатит А вражає печінку. Вірус передається через недотримання особистої гігієни, в побуті, вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.
Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів.
Серед основних симптомів:
- підвищення температури тіла;
- втрата апетиту;
- діарея;
- блювота;
- потемніння сечі;
- жовтяниця;
- важкість у правому підребер’ї;
- слабкість і втомлюваність.
Хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання.
Щоб мінімізувати ризики зараження, необхідно:
- мити руки з милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні);
- вживати кип’ячену або бутильовану воду;
- ретельно мити овочі, фрукти теплою проточною водою.
При будь-яких симптомах хвороби містянам радять залишатися дома, обмежити контакти з близькими та якнайшвидше зв’язатися зі своїм лікарем.