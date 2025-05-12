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Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська

Відсутність звички довгострокового планування і дистанція від влади є факторами, через які українці часто не звертаються та лікарів та не виконують їхні рекомендації.

Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Марина Стародубська
Фото: facebook/Maryna Starodubska

Відносини лікаря і пацієнта, ставлення до свого здоров'я йдуть корінням у декілька проявів національного менталітету.

Про це у проєкті LB.ua "Боляче" розповіла авторка книги «Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд», ад’юнкт-професорка Києво-Могилянської бізнес-школи Марина Стародубська.

За її словами, через геноцидальні явища та спроби колонізації, українці “ніколи не мали розкоші довгострокового планування”.

“Тому коли ми говоримо про скринінги, огляди за віком і так далі, це підхід з парадигми довгострокового планування. А ми живемо в парадигмі «тут і зараз, завтра може не настати». Коли ти так живеш, то просто не мислиш такими категоріями”, - каже професорка.

Ще один аспект — патерналізм і дистанція влади. Патерналізм — це відносини суб'єкта і об'єкта, тобто вищого і нижчого за статусом, батьківські за характером.

“Чому в нас недоказові поради такі дієві? Є сприйняття, що лікар за своїм фахом — людина не просто вища за експертизою, а ще вища за владою. Тому тільки-но недоказову рекомендацію дає людина в такому статусі, то в поєднанні з патерналізмом і короткою орієнтацією отримаємо фуфломіцини й не зовсім доказові речі”, - говорить Марина Стародубська.

Повністю бесіду про те, чому ми досі уникаємо відповідальності за власне здоров’я, читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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