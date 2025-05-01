У 21 закладі первинної медичної допомоги Київщини встановили сонячні електростанції

Пресслужба Київської ОВА розповіла про ситуацію із забезпечення медичних закладів енергонезалежними технологіями.
У 21 закладі первинної медичної допомоги Київської області встановлено сонячні електростанції. Це сталось в межах проєкту “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя”, який впроваджує МОЗ за кошти Світового банку та Банку розвитку Ради Європи.
Зокрема, енергонезалежними стали:
- 6 амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)
- 5 амбулаторій Бородянського центру ПМСД
- 4 амбулаторії Таращанського центру ПМСД
- 3 амбулаторії Дмитрівського медцентру
- амбулаторії Бориспільського міського та Переяслівського центрів ПМСД
- центр первинної медико-санітарної допомоги у м. Боярка.
“Завдяки сонячній енергії заклади працюватимуть стабільно навіть у разі відключень, а зекономлені кошти спрямують на нагальні потреби”, - наголосили в Київській ОВА.