У 21 закладі первинної медичної допомоги Київщини встановили сонячні електростанції

Пресслужба Київської ОВА розповіла про ситуацію із забезпечення медичних закладів енергонезалежними технологіями.

У 21 закладі первинної медичної допомоги Київської області встановлено сонячні електростанції. Це сталось в межах проєкту “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя”, який впроваджує МОЗ за кошти Світового банку та Банку розвитку Ради Європи.

Зокрема, енергонезалежними стали:

6 амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)

5 амбулаторій Бородянського центру ПМСД

4 амбулаторії Таращанського центру ПМСД

3 амбулаторії Дмитрівського медцентру

амбулаторії Бориспільського міського та Переяслівського центрів ПМСД

центр первинної медико-санітарної допомоги у м. Боярка.

“Завдяки сонячній енергії заклади працюватимуть стабільно навіть у разі відключень, а зекономлені кошти спрямують на нагальні потреби”, - наголосили в Київській ОВА.