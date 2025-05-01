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У 21 закладі первинної медичної допомоги Київщини встановили сонячні електростанції

Завдяки сонячній енергії у разі відключень медзаклади працюватимуть стабільно.

У 21 закладі первинної медичної допомоги Київщини встановили сонячні електростанції
Сонячні батареї
Фото: Київська ОВА

Пресслужба Київської ОВА розповіла про ситуацію із забезпечення медичних закладів енергонезалежними технологіями.

У 21 закладі первинної медичної допомоги Київської області встановлено сонячні електростанції. Це сталось в межах проєкту “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя”, який впроваджує МОЗ за кошти Світового банку та Банку розвитку Ради Європи. 

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Зокрема, енергонезалежними стали: 

  • 6 амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)
  • 5 амбулаторій Бородянського центру ПМСД
  • 4 амбулаторії Таращанського центру ПМСД
  • 3 амбулаторії Дмитрівського медцентру
  • амбулаторії Бориспільського міського та Переяслівського центрів ПМСД 
  • центр первинної медико-санітарної допомоги у м. Боярка.

“Завдяки сонячній енергії заклади працюватимуть стабільно навіть у разі відключень, а зекономлені кошти спрямують на нагальні потреби”, - наголосили в Київській ОВА.
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