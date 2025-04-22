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FT: ОАЕ планують використовувати штучний інтелект для створення нового законодавства

Також штучний інтелект хочуть застосовувати для перегляду та внесення змін до чинних законів.

FT: ОАЕ планують використовувати штучний інтелект для створення нового законодавства
Ілюстративне фото
Фото: news.dtkt.ua

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) планують використовувати штучний інтелект для написання нових законів. Також його хочуть застосовувати для перегляду та внесення змін до чинних законів.

Про це повідомляє FT.

“Ця нова законодавча система, що працює на штучному інтелекті, змінить те, як ми створюємо закони, зробивши процес швидшим та точнішим”, – сказав шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, правитель Дубая та віце-президент ОАЕ.

Зазначається, що минулого тижня міністри схвалили створення підрозділу кабінету міністрів, Управління регуляторної розвідки. Підрозділ має займатись наглядом за законодавчими зусиллями щодо штучного інтелекту.

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ОАЕ планують використовувати штучний інтелект для відстеження впливу законів на населення та економіку країни, створивши величезну базу даних федеральних та місцевих законів, а також даних державного сектору, таких як судові рішення та державні послуги.

Уряд очікує, що штучний інтелект пришвидшить законотворчість на 70% та регулярно пропонуватиме оновлення законодавства. 

Водночас наразі незрозуміло, яку систему штучного інтелекту використовуватиме уряд.

  • На ринку штучного інтелекту набирає обертів новий гравець: підприємець Тахнун бін Заїд аль-Нахайян з Абу-Дабі. Він збирається витратити на ШІ понад $1,5 трлн, і зробити це швидко, щоб обійти конкурентів.
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