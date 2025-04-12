Камишін: Україна здатна самостійно реалізовувати проєкт ЗРК FrankenSAM

Україна отримала необхідну технічну документацію для виробництва зенітно-ракетних комплексів FrankenSAM і тепер може самостійно їх виготовляти.

Про це під час брифінгу "Українська зброя-2024" розповів старший радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, пише "Мілітарний".

"На частину цих проєктів технічна документація була передана українській стороні. Ми тепер повністю спроможні реалізовувати ці проєкти своїми силами", — заявив Камишін.

Програма FrankenSAM була створена спільними зусиллями України та США з метою компенсувати дефіцит радянських ракет у зимовий період 2022–2023 років і захистити енергетичну інфраструктуру України. У межах програми було розроблено три типи ЗРК FrankenSAM — "малий", "середній" та "великий". Вони мали поєднати наявні в Україні радянські системи з масовими західними ракетами.

Що відомо про FrankenSAM