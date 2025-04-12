Камишін: Україна здатна самостійно реалізовувати проєкт ЗРК FrankenSAM

Україна отримала необхідну технічну документацію для виробництва зенітно-ракетних комплексів FrankenSAM і тепер може самостійно їх виготовляти.
Про це під час брифінгу "Українська зброя-2024" розповів старший радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, пише "Мілітарний".
"На частину цих проєктів технічна документація була передана українській стороні. Ми тепер повністю спроможні реалізовувати ці проєкти своїми силами", — заявив Камишін.
Програма FrankenSAM була створена спільними зусиллями України та США з метою компенсувати дефіцит радянських ракет у зимовий період 2022–2023 років і захистити енергетичну інфраструктуру України. У межах програми було розроблено три типи ЗРК FrankenSAM — "малий", "середній" та "великий". Вони мали поєднати наявні в Україні радянські системи з масовими західними ракетами.
Що відомо про FrankenSAM
- У жовтні 2023 американська газета The New York Times написала, що Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові ракети класу «земля-повітря» західного зразка з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.
- Американські офіційні особи називають це програмою FrankenSAM, яка поєднує передові ракети "земля-повітря" західного калібру з переобладнаними пусковими установками чи радарами радянських часів, які українські сили вже мають. Два варіанти цих імпровізованих засобів протиповітряної оборони – один, що поєднує радянські пускові установки "Бук" і американські ракети Sea Sparrow, а інший – радари радянської епохи та американські ракети Sidewinder – були випробувані протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах і призначені для буде доставлено в Україну цієї осені, повідомили чиновники.
- FrankenSAM використовує надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder американського виробництва, які були розроблені в 1950-х роках і використовуються на винищувачах F-16 і F-18. Зараз вони є частиною імпровізованої системи наземного запуску, яка допоможе пришвидшити протиповітряну оборону України.
- Представники американського оборонного відомства та інженери також випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: ракету Patriot і пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.
- Офіційний представник Пентагону заявив, що випробування такої системи, проведені у жовтні на ракетному полігоні Уайт-Сандс у Нью-Мексико, завершилися успішно. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени.
- Відомо, що США вже надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM. Передбачена модернізація старих систем протиповітряної оборони України з використанням західних боєприпасів.